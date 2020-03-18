"Meram, Geleceğin Sınıflarını Oluşturuyor" projesi hayata geçiyor
Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, "Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) 2019 Yılı 6. Dönem Teknik Destek Programı" kapsamında sunulan "Meram, Geleceğin Sınıflarını Oluşturuyor" projesi destek almaya hak kazandı.
18.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:16
Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, "Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) 2019 Yılı 6. Dönem Teknik Destek Programı" kapsamında sunulan "Meram, Geleceğin Sınıflarını Oluşturuyor" projesi destek almaya hak kazandı.
MEVKA'dan yapılan yazılı açıklamada, proje kapsamında, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli 20 gönüllü öğretmene 12 gün boyunca "Eğitimde Dönüşüm Çalışmaları, Vizyon 2023 ve Eğitime Teknoloji Entegrasyonu, Dijital Becerilerin Geliştirilmesi, 21. Yüzyıl Okulları ve Yeterlilikleri, Geleceğin Sınıfı Laboratuvarı, eTwinning ve Scienix, Eğitimde Programlama ve Uygulama Geliştirme, Oyun Temelli Akıl ve Zeka Gelişimi Araçları" eğitimlerinin verileceği, 30 öğrenciye de bir gün boyunca etkili sunuş tekniklerinin uygulamalı olarak anlatılacağı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen MEVKA Genel Sekreteri Savaş Ülger, sağlık, ulaşım, turizm, üretim, lojistik, bilgi teknolojileri gibi alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da dünyanın hızlı bir dijital bir dönüşüm yaşadığını belirtti.
Eğitim alanında dijital dönüşümün çıkış noktasında geleceğin sınıfları modelinin bulunduğuna dikkati çeken Ülger, şunları kaydetti:
"Bu modelle, öğrenmeye ve öğretmeye 21. yüzyıl becerilerini dahil ederek geleneksel dersliklerin ve diğer öğrenme alanlarının yeniden düzenlenmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin okullara entegre edilerek 'Yaşayan Laboratuvar' olarak tasarlanması hedeflenmektedir. Ayrıca fiziksel alanların, kaynakların, öğrenci ve öğretmenlerin değişen rollerinin ve farklı öğrenme stillerinin gelişimini desteklemektedir."
MEVKA'dan yapılan yazılı açıklamada, proje kapsamında, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli 20 gönüllü öğretmene 12 gün boyunca "Eğitimde Dönüşüm Çalışmaları, Vizyon 2023 ve Eğitime Teknoloji Entegrasyonu, Dijital Becerilerin Geliştirilmesi, 21. Yüzyıl Okulları ve Yeterlilikleri, Geleceğin Sınıfı Laboratuvarı, eTwinning ve Scienix, Eğitimde Programlama ve Uygulama Geliştirme, Oyun Temelli Akıl ve Zeka Gelişimi Araçları" eğitimlerinin verileceği, 30 öğrenciye de bir gün boyunca etkili sunuş tekniklerinin uygulamalı olarak anlatılacağı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen MEVKA Genel Sekreteri Savaş Ülger, sağlık, ulaşım, turizm, üretim, lojistik, bilgi teknolojileri gibi alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da dünyanın hızlı bir dijital bir dönüşüm yaşadığını belirtti.
Eğitim alanında dijital dönüşümün çıkış noktasında geleceğin sınıfları modelinin bulunduğuna dikkati çeken Ülger, şunları kaydetti:
"Bu modelle, öğrenmeye ve öğretmeye 21. yüzyıl becerilerini dahil ederek geleneksel dersliklerin ve diğer öğrenme alanlarının yeniden düzenlenmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin okullara entegre edilerek 'Yaşayan Laboratuvar' olarak tasarlanması hedeflenmektedir. Ayrıca fiziksel alanların, kaynakların, öğrenci ve öğretmenlerin değişen rollerinin ve farklı öğrenme stillerinin gelişimini desteklemektedir."
Kaynak: AA
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