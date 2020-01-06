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Meram Gençlik Meclisi üniversite öğrencilerine süt ikram etti

Meram Gençlik Meclisi üyeleri, Necmettin Erbakan Üniversitesi Köyceğiz Kampüsünde ve Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi yerleşkesinde üniversite öğrencilerine başlayan sınav haftasında destek olmak amacıyla süt ikramında bulundu.

06.01.2020 13:26 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:32 Meram Gençlik Meclisi üniversite öğrencilerine süt ikram etti
Gençlik Meclisi üyeleri, Necmettin Erbakan Üniversitesi Kampüsünde ve Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi yerleşkesinde üniversite öğrencilerine başlayan sınav haftasında destek olmak amacıyla süt ikramında bulundu.

Gençliğe özellikle de üniversite gençliğine yönelik faaliyetler yürüten Meram Gençlik Meclisi bu çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Meram Gençlik Meclisi üyeleri, Necmettin Erbakan Üniversitesi Köyceğiz Kampüsünde ve Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi yerleşkesinde, başlayan sınav haftasında destek vermek üzere üniversite öğrencilerine süt ikramında bulundu.

Güzel bir etkinliğe daha imza atmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Meram Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Tutar, gençliğe yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerinin altını çizdi. Yaptıkları dikkat çekici çalışmalarda kendilerine destek veren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'a ve fedekarlıkla çalışan Meram Gençlik Meclisi Üyelerine teşekkür eden Tutar, farkındalık oluşturan ve gençliğin dikkatini çekecek bu tür programlara devam edeceklerinin altını çizdi.

"Küçük büyük birçok etkinlikle gençlerimizin yanındayız"

Gençliğe ve onların eğitimlerine yönelik birçok proje yürüttüklerini hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da, küçüklü büyüklü birçok etkinlikle de her daim gençliğin yanında olduklarını onlara hissettirmeye çalıştıklarını ifade etti. Özellikle diğer şehirlerden gelen üniversite öğrencilerine, aile sıcaklığını hissettirecek süt dağıtımı gibi etkinlikleri de önemsediklerini kaydeden Başkan Kavuş, "Şunu bilmelidirler ki, Meram her öğrencimizin ikinci bir yuvası, bizler onların ikinci aileleriyiz. 'Meram büyük bir ailedir' ifadesinin sadece bir slogan olmadığının en güzel göstergeleri bu tür faaliyetler. Bir kahveye 40 yıl hatır sayan bir geleneğe sahibiz. Böyle küçük ikramlarla hatır biriktiriyoruz bizde. Gençlerimizi kaynaştırmak, onlara Meram'ın güzelliklerini maddi manevi hissettirmek ve onların dertleriyle hemhal olmak herşeyin ötesinde bir güzellik. Bizim en büyük derdimizde güzellikler biriktirmek" diye konuştu. - KONYA

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Köyceğiz, Meram, Güncel

Kaynak: İHA

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