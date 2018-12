Meram'ın Konut Hamleleri Her Alanda Yüzleri Güldürdü

16 Aralık 2018 Pazar 14:40



Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından hayata geçirilen konut hamlelerinin, vatandaşları konut sahibi yapmasının ötesinde ekonomiye önemli bir hareketlilik kazandırdığını, istihdama ciddi oranda katkı sağladığını kaydeden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "Projelerimizle, sadece konut değil yaşam alanları ile Konya ve ülkemiz için artı değerler üretiyoruz" diye konuştu.Belediye olarak, son birkaç aylık dönemde hayata geçirdikleri yaklaşık 3 bin konutluk hamlenin yanı sıra yakın zamanda hayata geçirecekleri projelerle toplam 7 bin konutluk adımın, hükümetin başlattığı ekonomi ve istihdam seferberliğine ciddi oranda katkı sağlayacağının altını çizen Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "Her bir projemiz beklenenin çok çok üstünde talep aldı. 7 bin konuta ulaşmayı hedeflediğimiz projelerimizle ekonomimizin lokomotifi olan inşaat sektörüne ciddi bir ivme kazandırıyoruz. Bu büyük yatırımlarla istihdama binlerle ifade edilen rakamlarda ciddi bir katkı sunmuş oluyoruz. Tüm bunları düşündüğünüzde Meram'a ve Konya'ya sunulan katkının gerçek boyutu ortaya çıkıyor. Sadece konut değil, ekonomiden istihdama Konya'ya her alanda ciddi bir değer kazandırırken şehrin köhneyen kısımlarını da tekraren şehrin ekonomisine kazandırıyoruz" dedi."Sağlıklı ve nitelikli yapılarla meram markası artık çok daha güçlü"Meram Belediyesi öncülüğünde kurulan kooperatiflerde sadece konut üretilmediğini aynı zamanda bölgeye yeni yaşam alanları kazandırıldığını kaydeden Başkan Toru, "Meram Belediyesi, 2012 yılında başlatılan 'Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi' ve 'Kentsel Dönüşüm Seferberliğini' en başarılı uygulayan kurumların başında geliyor. Sadece bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde çok daha nitelikli ve sağlıklı yapılar üreterek geleceğin güçlü Meram'ı için hizmet ediyoruz. Yeşil alanları, ticari üniteleri, iş merkezleri, sosyal tesisleri, eğitim kurumları, camisiyle birlikte tam anlamıyla yaşam alanları üretiyoruz. En temel insani hak olan konut edinme hakkı destek vermek ve sağlıklı yaşam çevreleri üretmek amacıyla Meram Belediyesi olarak teknik, mali ve insan kaynağımızı seferber ettik. Her şey daha güzel daha modern daha yaşanabilir bir Meram için" şeklinde konuştu."AK Parti hükümetlerinin başarılı politikaları milyonları ev sahibi yaptı"AK Parti hükümetlerinin 16 yıllık başarılı politikaları sonucu birçok vatandaşın ev sahibi olabilmesinin yolunun açıldığını hatırlatan Belediye Başkanı Fatma Toru, "Hükümetimizin özellikle dar ve orta gelirli vatandaşlarımıza yönelik bu çabaları, Milletimizden de olumlu karşılıklar alarak büyümüştür. Bizler de, Meram Belediyesi olarak, klasik belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra vatandaşlarımızın, günün ihtiyaçlarına göre şekillenen sağlıklı ve nitelikli ev sahibi olabilmeleri için belediyemizin tüm imkanlarını seferber ederek, göreve geldiğimiz günden itibaren çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırdık. Meram, tarihi dokusu ve coğrafi yapısı nedeniyle şehrimizde hizmet götürmenin en zor olduğu ilçelerimizden bir tanesidir. Uzun yıllardır biriken sorunların çözümü için 350 bin nüfuslu ilçemizde, 165 bin kişinin yaşadığı 59 mahallenin imar planlamasını yaptık. 4,5 yıl gibi kısa bir sürede, 34 bin 380 milyon metrekarelik bir alanda 18. Madde imar uygulamasını gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı."Meram, her yönüyle 2023'e hazır"Meram'ın kronikleşmiş sorunlarının başında gelen konut sorununa kalıcı ve uzun soluklu projeler ürettiklerini ve bu projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirten Başkan Fatma Toru "Aksinne Mahallesi'nde 210 bin metrekare, Şükran Mahallesi'nde 165 bin metrekare, Uluırmak Saka, Fahrünnisa, Uluırmak Ali Hoca ve Ziya Barlas Mahallelerinde 270 bin metrekare, Turgutreis ve Büyük Aymanas Mahallelerinde 540 bin metrekare ve Küçük Aymanas Mahallesi'nde 200 bin metrekare olmak üzere 1 milyon 400 bin metrekarelik bir alanda, 6 bin 126 konut ve iş yerinin yenilenmesi için 4 bin 500 malik ile anlaşılarak çalışmalar hız kesmeden sürdürülmektedir. Makamların, mevkilerin geçici olduğunun bilinciyle sadece milletimize hizmet etmenin onurunu dileyerek, hemşehrilerimizden gelen taleplerle projelerimizi şekillendirdik. Mahalle Muhtarlarımızla, mahalle sakinlerimizle bir araya gelerek, günün standartlarının da ötesini düşünerek, yarınlarımızı doğru şekillendirmek adına, insanımızın kültürüne, yaşam biçimine uygun projeleri halkımızın beğenisine sunduk. Geleceğin Meram'ını bugünden şekillendirdik. Meram, 2023 vizyonuna uygun siyasi, iktisadi ve sosyal alanlardaki her türlü atılıma şimdiden hazır olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum" diye konuştu. - KONYA