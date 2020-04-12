Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Meram Vefa Sosyal Destek Gurubu'ndan vatandaşa ekmek hizmeti

Meram Vefa Sosyal Destek Grubu'nun, İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle vatandaşların ekmek ihtiyacının karşılanmasında görev aldığı bildirildi.

12.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:40
Meram Vefa Sosyal Destek Gurubu'ndan vatandaşa ekmek hizmeti
Meram Vefa Sosyal Destek Grubu'nun, İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle vatandaşların ekmek ihtiyacının karşılanmasında görev aldığı bildirildi.
Meram Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla ekmek alamayan vatandaşların, ekmek ihtiyaçlarının giderildiği belirtildi.
Açıklamada, ifadesine yer verilen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, merkezi noktalarda fırınların ekmek satışı yaptığını ve zabıta ekiplerinin mahalle aralarında anonslarla sürekli halkı bilgilendirdiğinin altını çizdi.
Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle devletin, gerekli tüm tedbirleri aldığını anımsatan Kavuş, şunları kaydetti:
"Sokağa çıkma yasağıyla Meram Vefa Sosyal Destek Grubu hafta sonu boyunca çalışmalarını yoğun bir tempo ile sürdürdü. Meram Kaymakamlığı, Meram Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri olmak üzere birçok kurumun destek verdiği Vefa Sosyal Destek Grubumuz yaklaşık 2 haftadan beri riskli grupların ihtiyaçlarını evlerine kadar götürüyor, faturalarının ödenmesinde yardımcı oluyor ve sağlık ihtiyaçlarını karşılıyordu. Ancak sokağa çıkma yasağı ile Vefa Sosyal Destek Grubumuz hafta sonu boyunca hemşehrilerimize ekmek ulaştırmaya devam ederken, Zabıta ekiplerimiz de ekmek fırınlarının mahallelerimize ekmek ulaştırmasını koordine etmiştir.
Cumartesi günü kurulan Yaylapınar pazarımız ile pazar günü kurulan TOKİ Gödene ve Muhacir pazarlarımız sokağa çıkma yasağı nedeniyle 13 Nisan Pazartesi günü aynı yerlerinde hizmet verecektir. Pazartesi günü açık olan semt pazarlarımız da aynı yerlerinde hemşehrilerimize hizmet verecektir. Hemşehrilerimizden tek isteğimiz, devletimizin almış olduğu tüm kararlara harfiyen uymalarıdır. Devletimiz hiçbir kimseyi ne aç ne de açıkta bırakır. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde bu illetten de kurtulacağız."

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, İçişleri Bakanlığı, Meram, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine’den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Bugün Bingöl’deki deprem sonrası ’Endişeliyim’ diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti Haberler
Bugün Bingöl'deki deprem sonrası "Endişeliyim" diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti
Haberler ›› Güncel ››Meram Vefa Sosyal Destek Gurubu'ndan vatandaşa ekmek hizmeti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:34: Delice Belediyesi, yüz koruyucu siperlik ve maske dağıttı - Haber 14:34: Bursa'da asayiş - Haber 14:33: Malatya'da bir mahalledeki karantina kaldırıldı - Haber 14:31: Polis ve zabıta ekibinden minik çocuklara kuş sürprizi - Haber 14:31: Karantinadaki ailelere Kızılay yardım elini uzattı - Haber 14:18: Muş Varto'da yaralı ele geçirilen PKK'lı teröristin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 11:17: Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı - Haber 08:13: İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti - Haberler