Konya'nın merkez Meram ilçesinde yaşayan gençlere ve çocuklara dolu dolu bir yaz tatili geçirme fırsatı sunan 'Meram Yaz Spor Okulları' için kesin kayıtlar başladı.



Meram Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda kesin kayıtlar başladı. 6-16 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin spor yaparak dolu dolu bir yaz tatili geçirmelerini sağlamak amacıyla organize edilen spor okullarının kayıtları 22 Haziran gününe kadar devam edecek.



Futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, okçuluk, tenis, judo, yüzme, jimnastik, kick boks ve tekvandonun yer aldığı 11 ayrı branşta iki ayrı grup halinde verilecek dersler, 1 Temmuz 2019 - 29 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Birinci grupta yer alanlar; Salı ve Perşembe günleri, ikinci grupta yer alanlar ise; Çarşamba ve Cuma günleri derslere iştirak edecek.



Spor okullarına kayıt yaptıran öğrencilerden 100 lira kayıt ücreti, servis imkanından yararlanmak isteyenlerden de 100 lira servis ücreti talep ediliyor. Ücretler 2 ayın tamamı için geçerli olup ödemeler nakit ve kredi kartı ile yapılabiliyor.



Meram Yaz Spor Okulları'nın çocuklar için yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmeleri ve daha sağlıklı bir gelecek adına gerçekleştirilmiş önemli bir proje olduğunu belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çocukların ve gençlerin sportif anlamda ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkararak, geleceğin şampiyonlarını çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.



"Çocuklarımızın sporu sevmeleri adına atılmış önemli bir adım"



Derslerin, Meram Belediyesine ait 5 ayrı tesiste, profesyonel eğitimciler tarafından verileceğini kaydeden Başkan Kavuş, "Meram Millet Bahçesi Tesisleri ile Muhammed Yürükuslu, Nazmiye Muslu, Rabia Spor Merkezleri ve Osman Gazi Sosyal Tesisinde eğitim görecek kursiyerlerimiz en iyi teknik şartlarda ve hijyenik bir ortamda spor yapacaklar. Yaz Spor Okullarımız, kötü alışkanlıklardan uzak duran, spor yapmayı ve sağlıklı bir yaşamı hayat tarzı olarak benimsemiş, özgüveni ve yetenekleri ile her yaştan insana örnek olan, çevresi ve dünyayı tanıyıp iyi bir iletişim kurabilen bir nesil için atılmış önemli adımlardan biridir. Çünkü spor, büyüme çağındaki çocuklar için hem bedensel sağlık ve fiziksel gelişmeleri hem de kişiliğin oluşması ve ruh sağlığının gelişmesi bakımından en önemli faaliyettir. Böylesi önemli bir organizasyona iştirak ederek yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirme gayretinde olan gençlere, çocuklara ve ailelerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Yaz Okullarının kayıtları da başladı



Öte yandan Meram'da 15 Haziran günü Küçük Kovanağzı Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilecek olan 'Yaz Okulları' projesinin de kayıtları başladı. Bu kurslar da yine 1 Temmuz'da verilmeye başlanacak. 7-12 yaş tüm çocuklar ve 12-17 yaş genç kızlar olmak üzere iki ayrı grupta gerçekleştirilecek kursta, genç kızlar için Kur'an-ı Kerim, Siyer İlmihal, aşçılık kursu, amigurumi bebek bakımı dersleri, 7 - 12 yaş çocuklar için ise İslam coğrafyası, İslam bilim adamları, Kur'an-ı Kerim, Siyer İlmihal, akıl zeka oyunları dersleri verilecek.



Kayıtları 14 Haziran'da son bulan Meram Belediyesi Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezinde yapılacak Yaz Okulu'nda ise, müzik ve değerler eğitimi, teknoloji tasarım, resim atölyesi, akıl zeka oyunları dersleri verilecek. 9-10 yaş grubunun öğleden önce, 11-13 yaş grubunun ise öğleden sonra alacağı derslere katılım tamamen ücretsiz olacak. Mehmet Ali Özbuğday Yaz Okulu da diğerleri gibi 1 Temmuz'da eğitimlerine başlayacak ve eğitimler 8 hafta devam edecek. - KONYA

Kaynak: İHA