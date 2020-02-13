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Merapi yanardağı'nda patlama... duman 2 bin metre yükseldi

Merapi Yanardağı'nda patlama... Duman 2 bin metre yükseldiEndonezya (DHA) ? Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

13.02.2020 17:56 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:57
Merapi Yanardağı'nda patlama... Duman 2 bin metre yükseldi
Endonezya (DHA) ? Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Patlama sonrası püsküren kül ve duman 2 bin metre yüksekliğe kadar ulaştı.
Aralık ayından itibaren Meropi Yanardağı'ndaki hareketliliğin arttığını belirten yerel basın, bugünkü patlamanın yaklaşık 2.5 dakika sürdüğünü açıkladı.
Meropi Yanardağı, Endonezya'nın en aktif volkanlarından biri ve 2010 yılında patlayan yanardağ 300'den fazla kişinin ölümüne yol açmıştı.
Merapi yanardağı'nda patlama... duman 2 bin metre yükseldi

DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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