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Mercan Bursluluk sınavına büyük ilgi

Özel Mercan Kolejinin hafta sonu yapılan bursluluk sınavına öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

06.01.2020 13:10 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:15 Mercan Bursluluk sınavına büyük ilgi
Özel Mercan Kolejinin hafta sonu yapılan bursluluk sınavına öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Cumartesi ve Pazar günü gerçekleşen ayrı oturumlarda Mercan Bursluluk Sınavına 6 bin 194 öğrenci katılım sağladı. İlginin yüksek seviyede olduğu sınav nedeniyle ve çevre yollarında da trafik yoğunluğu yaşandı. Türkiye'nin en çok katılım gösterilen bursluluk sınavlarından biri olduğu belirlen sınavda öğrenciler, Mercan Kolejinde okuyabilmek için ter döktü. Öğrencileri sınavdayken bekleyen velilere ise psikolojik danışmanlar tarafından iletişim ve farkındalık konulu seminer verildi. Seminerin ardından ise velilere kampüs ve teknoloji yaşam merkezi ile yetenek geliştirme atölyeleri tanıtıldı.

Öğrencilerini bekleyen veliler atölyeler ve teknoloji yaşam merkezinde etkinliklere katılarak keyifli vakit geçirdiler. - MALATYA

Bostanbaşı, Güncel

Kaynak: İHA

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