Mercan'dan öğrencilere ve velilere tavsiye

Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özcan Mercan, uzun ve yorucu bir okul dönemini bitirerek sınavlar, ödevler gibi stresleri geride bırakan çocuklara ve ailelere tavsiyelerde bulundu.



Mercan, karne değerlendirmesi yapan velileri uyararak, "2018-2019 eğitim öğretim yılı başarı ile tamamlandı. Amacımız öğrencilerimizin 21.yüzyıla yakışır çağdaş bir eğitim alması ve öğretim döneminde edindiği bilgileri tatillerde de pekiştirerek iyi bir üniversitenin, kaliteli bir geleceğin kapılarını açması. Karne, çocuğumuzun akademik başarısının ve davranışlarının değerlendirildiği bir belgedir. Akademik başarı kısmı oldukça kapsamlı bir değerlendirmeyi içerir. Bu değerlendirme yapılırken öğrencinin dönem boyu derse katılımı, aldığı görev ve sorumlulukları ne derece yerine getirdiği, müfredat konularının anlaşılma düzeyi, değerlendirme çalışmalarında göstermiş olduğu başarılar göz önünde bulundurulur. Davranışlar kısmında ise öğrenci bütün davranışları ile değerlendirilir. Karne notlarını sadece müfredata hakimiyet başarısı olarak düşünmeyiniz. Onları notlarıyla yargılamayınız. Karneyi bir övünç veya utanç kaynağı olarak algılamayınız. Karne çocuğun gelişimini takip etmek ve hangi alanlarda desteğe ihtiyacı olduğunu anlamak için bir araç olarak görülmelidir. Ebeveynlere, karne değerlendirmesi yaparken çocuğa karşı yargılayıcı tavırlardan kaçınmaları, yıkıcı değil yapıcı değerlendirme yapmaları, eleştirmemeleri, onlara destek ve güven vermeleri, her çocuğun benzersiz ve tek olduğunu unutmamaları ve yaşıtlarıyla kıyaslamamaları tavsiyelerinde bulundu. Ailelerin çocuktan beklediği yüksek başarı ve onlara 'tembel', 'sorumsuz' gibi olumsuz sıfatlar yakıştırması, çocukta öz güven eksikliği oluşturacak ve strese yol açacaktır. Çocuğa ödül verme ve övgüde bulunmada abartıdan kaçınarak, bütün sene boyunca göstermiş olduğu başarı ve emekten dolayı teşekkür edilmeli ve verilen ödüller çocuğun yaşına uygun olmalıdır. Tatil döneminde çocukların verimli vakit geçirmesi de eğitim hayatı için önemlidir" ifadelerini kullandı.



Tatilin öncelikle çocukla birlikte ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak planlanması gerektiğini ifade eden Mercan, bu süre ne kadar verimli ve yeterince dinlenerek geçirilirse gelecek döneme o kadar hazır ve dinamik başlangıç yapılabileceğini hatırlattı.



Mercan, sanal ortamdan uzak olacak şekilde kültür, sanat ve doğa etkinliklerine yönlendirmenin çocuğa fiziksel ve psikolojik açıdan rahatlama sağlayacağını kaydetti. Yaz aylarının çocukların doğayı tanıyıp öğrenmeleri için de bir fırsat olduğunu söyleyen Mercan, kapalı alanda yapılan aktiviteler yerine dışarıda yaşıtlarıyla vakit geçirip oynayacağı veya ebeveynleri ile yaptığı etkinliklerin çocuğun problem çözme becerisini ve sosyal ilişkilerini geliştireceğinin altını çizdi. Mercan, çocuğun fiziksel faaliyet ihtiyacını gidermek, rekabet, zafer ve yenilgi olgularıyla başa çıkmayı öğrenmesini sağlamak amacıyla ilgilendiği bireysel sporlara ya da takım sporlarına yönlendirmekte fayda olduğunu söyledi. Çocuklar için tatil döneminde dinlendirici faaliyetler arasında okuma saatinin de olmasının önemine değinen Mercan, "Tatil döneminde kitap okumak, boş zaman aktivitesi ya da ders değildir. Kitap okumak bir alışkanlıktır ve bu alışkanlığı kazandırmak istiyorsanız, onunla birlikte kitap okuyacağınız bir okuma zamanı düzenlemelisiniz. Kitap okuyan insan okuduğunu daha kolay anlar, analiz yapma becerisi geliştirir, veriler arası bağlantıları daha kolay kurar, kendini daha rahat ifade eder ve kelime dağarcığı gelişir. Mümkünse birlikte kitapçıya gidilip, ilgisini çeken kitabı seçmesi için çocuk teşvik edilmeli ve tatil boyunca birlikte okuma saati oluşturularak özendirilmelidir. Kendi tercih ettiği ve zevk alacağı türde kitap okumak çocuk için hem faydalı hem de dinlendirici olacak, ilgi alanlarını ve genel kültürünü geliştirebilecektir" şeklinde konuştu.



Dr. Özcan Mercan sözlerini tatil dönemi ile ilgili önerilerde bulunarak, "Aileler, çocuğun okulda öğrendiklerini unutmaması ve yeni dönemde derslere uyumda zorlanmaması için öğretim dönemi içinde edindiği bilgilerin tekrarını bir programla, birlikte planlayarak, günlük çalışmalarla yapması için yol gösterici olmalıdır. Ebeveynler, dinlendirici ve eğlenceli bir tatilin bütün öğrencilerin hakkı olduğunu unutmamalıdır. İyi değerlendirilmiş bir tatil ve iyi dinlenmiş bir çocuk demek, yeni eğitim ve öğretim yılına çok daha hazır bir çocuk demektir. İyi tatiller dileğiyle" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA