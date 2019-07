Mercan'dan tercih yapacak öğrencilere tavsiyeler

Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özcan Mercan, YKS tercih sürecine ilişkin olarak gençlere altın değerinde tavsiyelerde bulundu.



Dr. Özcan Mercan, tercihin hayati bir seçim olmadığını belirterek, "Çünkü hayat çoktan seçmeli bir sınav değil. Verdiğimiz kararların hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğu yıllar sonra değişebiliyor. Bu tercih sizin geleceğinize dair verdiğiniz son karar da değil. İleriki yıllarda daha pek çok tercih yapacaksınız. O tercihler içinde bugün yaptığınız tercihin yeri giderek azalacak. Ayrıca bu karar geri dönülmeyecek bir karar değil. O nedenle benim size bu tercih dönemindeki ilk tavsiyem çok basit. Rahat olun" ifadelerine yer verdi.



Öğrencilerin mutlaka mutlu olacakları mesleği seçmeleri gerektiğini belirten Mercan, hayat boyu başarının ancak bu şekilde sağlanacağını söyledi. Bu yıl YKS sonuçların ve puanların yüksek, sıralamaların ise düşük çıktığını belirten Dr. Özcan Mercan, öğrencilerin geçen yıla göre sayısalda 30 bin, eşit ağırlıkta 35-36 bin, sözelde ise 41-42 bin civarı daha kötü sıralama elde ettiğini söyledi. Bu durumun sınavın kolay olmasından kaynaklandığını ifade eden Mercan, adayların puanı değil sıralamayı dikkate alarak tercih yapmaları gerektiği konusunda uyardı. Tercih döneminde adayların en çok kafasını karıştıran konuların başında "Hangi kritere göre tercih yapılmalı? Şehir mi üniversite mi yoksa bölüm mü?" sorusunun geldiğini belirten Mercan, şunları söyledi:



"Elbette yaşadığın şehirde bir üniversiteyi tercih etmek önemli ama bir üniversitede uluslararası bilimsel çalışmalara imkan sağlayan Erasmus, yandal, çift anadal gibi önemli seçeneklerin bulunması aday için her zaman birer artıdır. Bütün bunlarla beraber asıl önemli olan üniversite bittikten sonraki aşamadır. Bu dönemde öncelikle dikkat edilmesi gereken bölüm olmalıdır. Aday istediği bir bölümü hangi ilde ya da hangi üniversite bitirirse bitirsin pişman olmayacak, mutlu olacaktır. Tabi ki ivmesi yüksek olan meslekler her zaman en çok gelecek vaat edecektir. Örneğin tıp, eczacılık, mimarlık, hukuk ve psikoloji gibi. Burada önemli olan adayın üniversite eğitimini başarıyla tamamlamasının yanı sıra kendini mesleğinin gerektirdiği alanlarda donatmasıdır. Böylece seçtiği meslek kendisine gelecek vaat edecektir."



Adayın öncelikli olarak seçeceği meslek konusunda net karar vermesi gerektiğini belirten Mercan, bunun için de araştırma yapması gerektiğine dikkat çekerek açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Aday bu aşamaya kadar gelip halen karar veremediyse bir an önce netleştirmelidir yoksa kariyer aşamasını sağlıklı bir şekilde tamamlayamaz. Meslek seçiminin elbette adayın kişiliğine, yapısına yüzde yüz uygun olması söz konusu değildir ama en az yüzde 51 uygun olması gerekir. Eğer aday tercih edeceği mesleği kafasında netleştirmişse, bu alanla ilgili gerekli araştırmalarını yapmalı, bu alanda çalışan kişilerle görüşüp mesleğin olumlu ve olumsuz yönlerini öğrenmelidir. Seçeceği meslek global olarak hangi aşamalarda bunu da araştırıp değerlendirme yapmalıdır diyen Mercan tercih danışmanlığı almak isteyen öğrenci ve velilerin 23-29 temmuz tarihlerinde Mercan Eğitim Kampüsüne gelerek kariyer danışmanlığı hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabilecektir" - MALATYA

Kaynak: İHA