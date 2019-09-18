Mercan Kolejinde Aşure Günü etkinliği

Muharrem ayı münasebetiyle Mercan Koleji tarafından her yıl geleneksel hale getirilen Aşure Günü'ne bu yılda ilgi fazla oldu.



Düzenlenen Aşure Gününe Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özcan Mercan, yönetim kurulu üyeleri, okul müdürleri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Velilerin katılımının yoğun olduğu etkinlikte konuşan Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özcan Mercan, Aşure Günü'nü öğrencileri, velileri ve öğretmenleriyle birlikte en güzel şekilde kutladıklarını söyledi. Bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliğe katkı sağladığını da dile getiren Mercan, "Biz öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlarken önemli gün ve haftalarımızı da değişik etkinliklerle kutlayarak, çocuklarımıza küçük yaşlarda bu kültürümüzü aşılıyoruz. Bugün de okulumuzda Aşure Günü'nü kutladık. Bu önemli programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlerimize ve okulumuzun diğer personeline teşekkür ediyorum" dedi. Etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen okul müdürü Mehtap İnce ve Din Kültürü öğretmenlerinin de konuşmasının ardından aşure dağıtımına geçildi.



Etkinlik yemekhane personeli tarafından üzerine Türk Bayrağı resmedilerek hazırlanan aşure, okula davet edilen başta veliler olmak üzere tüm öğretmen ve öğrencilere bahçede ikram edildikten sonra son buldu. - MALATYA

Kaynak: İHA