Mercan Kolejlilerden Huzurevi Ziyareti

Kaynak: İHA

Mercan Koleji öğrencileri huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti.Milli Eğitim Bakanlığının "Değerler Eğitimi" projesi çerçevesinde çalışmalarına devam eden Mercan Kolejinde öğrenciler yaşlıları ziyaret ederek ellerini öptü.Gezi sırasında öğrencilerin enstrümanlarıyla çaldıkları şarkılara eşlik eden yaşlılar öğrencilerin getirdikleri ikram ve hediyelerden de çok memnun kaldı.Sevginin toplumun her kesimini sarıp sarmalayan bir duygu olması gerektiğini belirten Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özcan Mercan, "Geçmişimiz olan yaşlılarımızın başlarımızın tacı olduğu mesajını öğrencilere vermeye çalışıyoruz. Atasını sevmeyen geleceğiyle barışık olamaz. Yaşlılarımız birlik ve beraberliğimizi simgeleyen en kutsal değerlerimizin başında gelmektedir. Yaşlılarımızın deneyim ve birikimlerini öğrencilerimiz paylaşmalı. Huzurevi ziyareti, öğrencilerin sosyal sorumluluklarının farkına varmaları açısından çok önemli. Bu ziyaretle öğrencilerimiz yaşlılarla sohbet ederek, hayat tecrübelerinden kesitler dinliyorlar. Yaşlıların nasıl bir süreçten geçtiklerine şahit oluyorlar. Bu tür faaliyetler, toplumsal dayanışma ve iletişimin artması, öğrencilerin kültürel ve sosyal gelişiminin sağlanması açısından büyük önem taşıyor" diye konuştu. - MALATYA