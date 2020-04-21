Mercan Vadisi'nde boz ayılar görüntülendi
Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Mercan Vadisi'nde, bir boz ayı ile yavrularının yiyecek arayışı görüntülendi.
21.04.2020 09:40 | Son Güncelleme: 21.04.2020 10:13
El değmemiş doğası ve yaban hayatıyla ön plana çıkan Ovacık'ta, ilkbaharın gelişiyle birlikte boz ayılar kış uykusundan uyanmaya başladı.
İlçeye bağlı Şahverdi köyü mevkisinde yer alan Mercan Vadisi'nde anne boz ayı ve 2 yavrusunun yiyecek araması kameralara yansıdı.
Vadideki karlar üzerinde bir süre gezinen ve oyun oynayan ayılar, izlendiklerini fark edince zirveye doğru tırmanarak gözden kayboldu.
Kaynak: AA