Mercedes-Benz 19 Mart'ta Özgür Masur'un Yeni Koleksiyonunu Tanıtacak

Kaynak: DHA

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde 19-22 Mart tarihleri arasında bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek olan Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'da, tasarımcı ve Moda Tasarımcıları Derneği Eş Başkanı Özgür Masur'un Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonu "Mercedes-Benz presents Özgür Masur" ismiyle sunulacak.Mercedes-Benz, isim sponsorluğunu üstlendiği tüm moda haftalarında olduğu gibi İstanbul'da da ilk sezonundan itibaren desteklemek üzere seçtiği bir tasarımcının koleksiyonunu kendi ismiyle sunuyor. Bu doğrultuda 21 Mart Perşembe günü saat 19: 30'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenecek olan "Mercedes-Benz presents Özgür Masur" sunumu ile ilgili tasarımcı Özgür Masur şu değerlendirmeyi yaptı:"Mercedes-Benz'in Türk moda dünyasına vermiş olduğu destek çok kıymetli. 13 sezondur desteklediği moda haftası birçok tasarımcının moda dünyasında sesini duyurması için benzersiz bir platform sağlıyor. Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonumu onların desteğiyle sunacağım için çok mutluyum. Ülkemizin yetiştirdiği tasarımcılar, onlara destek olan markaların gücüyle global platformlarda varlığını sağlamlaştıracak."Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan da, söz konusu etkinlikle ilgili şu yorumu yaptı:"Mercedes-Benz Türk olarak, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un ilk sezonundan bu yana sektörün yaratıcı isimlerine kesintisiz destek vermekten ötürü mutlu ve gururluyuz. Bugüne dek sırasıyla Türk modasının başarılı tasarımcıları Özlem Kaya, Zeynep Tosun, Gül Ağış (Lug Von Siga), Hande Çokrak (Maid in Love), Gülçin Çengel, Mehtap Elaidi, Bahar Korçan, Deniz ve Begüm Berdan (DB Berdan), Başak Cankes (Bashaques') Şansım Adalı'yı (Sudi Etuz) ve Brand Who'yu destekledik. Bu sezon ise başarıları Türkiye sınırlarını aşmış, gerek hazır giyim, gerekse couture koleksiyonlarında zamana meydan okuyan bir tasarım dilini benimsemiş, deneyimli tasarımcı Özgür Masur ile bir araya gelmekten ve kendisinin Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonunu sunmaktan dolayı heyecanlıyız. Özgür Masur ile Mercedes-Benz markasının lüks ortak paydasında buluştuğuna inanıyor ve 'Mercedes-Benz presents Özgür Masur' ismiyle MBFWI'nin 13'üncü sezonunda tasarımcının koleksiyonunu sunmaktan ötürü gurur duyuyoruz."Dijital kaynak: Mercedes-Benz Türk'ün 50 yıllık tarihiTürkiye'deki faaliyetlerinin 50'nci yılını 2017'de kutlayan ve "Benzersiz 50 Sene" referans kitabıyla bu özel yıldönümünü ölümsüzleştiren Mercedes-Benz Türk; şimdi de 50 yıllık tarihini anlatan çevrimiçi kaynağı kullanıma açtı. Mercedes-Benz Türk tarihinden alıntılar, fotoğraflar, videolar ve renkli görsellerle arşiv niteliğinde olan siteye www.benzersiz50sene.com adresinden girilebiliyor. Türkiye'nin 1967 ile 2017 yılları arasındaki 50 yıllık dönemine ışık tutan internet sitesi, herkese açık olarak önemli bir referans kaynağı oluşturuyor.Benzersiz 50 Sene sitesindeki bazı konu başlıklarından örnekler1968 Efsane otobüs yollarda: Otomarsan'ın Davutpaşa'daki fabrikasında üretilen ilk otobüs, Genel Müdür Tahsin Önalp'ın ifadesiyle "dünyanın en modern otobüs tipleri arasında müstesna bir yere sahip olan" Mercedes-Benz O 302 idi. 1968'den 1984'e kadar 14.430 adet üretilerek Otomarsan'ı başarıdan başarıya koşturan bu efsanevi model, aynı zamanda Türkiye'de ulaşım sektörünün gelişmesine ve otobüs işletmeciliğinin ilerlemesine de büyük katkıda bulundu.1970 İlk İhracat Mısır'a: Otobüslerini ihraç etmeyi öncelikli bir hedef olarak gören Otomarsan, ilk yurt dışı satışını 1970 yılında Mısır'a gerçekleştirdi. Bu satışın ardından, sonraki dönemlerde şirketin en önemli pazarlarından biri haline gelecek olan Irak'a iki otobüs ihraç edildi. Otomarsan, yurtdışına açılan ilk Türk otomotiv firmasıydı.1986 Mercedes-Benz kamyonlar artık Türkiye'de üretilecek: Otomarsan'ın otobüs alanında elde ettiği büyük başarı, 1980'li yılların başında uzun zamandır düşünülen kamyon üretiminin yeniden gündeme gelmesini sağladı. Böylece, 20 yılı aşkın bir süredir zamanını bekleyen proje hayata geçirildi ve bu kez yıldız, Anadolu'nun merkezindeki Aksaray'dan yükseldi.1994 Uluslararası standartlarda bir öncü: Mercedes-Benz Türk, 1990'lı yıllardan itibaren kalite anlayışını uluslararası kalite standartları kapsamında belgelendirerek bu alanda birçok ilke imza attı. Bu çerçevede 1994 yılında Aksaray Kamyon Fabrikası, Türk otomotiv sanayiinde ISO 9002 kalite belgesiyle sertifikalandırılan ilk tesis olarak kayıtlara geçti.1995 Dünyanın en modern otobüs fabrikasına ilk adım: Davutpaşa'da, her açıdan üretim imkanlarının sınırlarına ulaşmış bir fabrikadan "Dünyanın En Modern Otobüs Fabrikası" olarak nitelendirilen bir tesise taşınmak, Mercedes-Benz Türk için sadece bir kapasite artışı konusu değil, aynı zamanda yerelden globale geçiş yolunda atılmış önemli bir adımdı.1996 Milli Takım'a tam destek: Kurulduğu günden itibaren Türkiye'nin sadece ekonomik değil, sosyal ve kültürel gelişiminde de pay sahibi olmayı hedefleyen Mercedes-Benz Türk, kendi içinde spora verdiği desteği Türk Milli Futbol Takımı düzeyine yükseltme kararıyla 1996 yılında Türkiye Futbol Federasyonu'nun sponsorluğunu üstlendi. Mercedes-Benz Türk, o günden bu yana sürdürdüğü Türkiye Futbol Federasyonu ana sponsorluğu ile milli takımımızın gücüne güç katıyor.2004 Her Kızımız Bir Yıldız: İlköğretim mezunu başarılı kız öğrencileri mesleki eğitime teşvik etmek, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve iş hayatında söz sahibi olmalarını sağlamak amacıyla Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile birlikte geliştirilen "Her Kızımız Bir Yıldız" projesi Kasım 2004'te hayata geçirildi. (Fotoğraflı) - İstanbul