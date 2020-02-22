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Mercedes-Benz'den şubat kampanyası

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, kamyon ürün grubu için hazırladığı şubat ayına özel kampanyalar ile kişiye özel fırsatlar sunmaya devam ediyor.

22.02.2020 17:41 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:41Mercedes-Benz'den şubat kampanyası
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, kamyon ürün grubu için hazırladığı şubat ayına özel kampanyalar ile kişiye özel fırsatlar sunmaya devam ediyor.



üretimi Mercedes-Benz 2017-2018 model yılı İnşaat kamyon modelleri için şubat ayında geçerli olacak araç + kasko ve servis sözleşmesini kapsayan özel finansman kampanyası çerçevesinde 400 bin TL kredi tutarı, 36 ay vade, yüzde 0 faiz oranı avantajları sunuluyor.

Yine Aksaray üretimi 2018 model yılı Kargo/Hafif İnşaat kamyon modelleri için şubat ayında geçerli olacak araç + kasko ve servis sözleşmesini kapsayan özel finansman kampanyası çerçevesinde kurumsal müşteriler için 350 bin TL kredi tutarı, 36 ay vade, yüzde 0 faiz oranı imkanı sağlanıyor.

Aksaray üretimi Mercedes-Benz 2020 model yılı çekici kamyon modelleri için ise şubat ayında geçerli olacak araç + kasko ve servis sözleşmesini kapsayan özel finansman kampanyası çerçevesinde kurumsal müşteriler için 400 bin TL kredi tutarı, 36 ay vade, yüzde 0,75 faiz oranı ile Mercedes-Benz kamyon sahibi olabilirler.

Detaylar için HYPERLINK "http://www.mbfh.com.tr" www.mbfh.com.tr sayfası ziyaret edilebilir veya en yakın Mercedes-Benz bayisine danışılabilir.


Mercedes Benz, Aksaray, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

Otomobil

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