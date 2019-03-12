Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul 19 Mart'ta Başlıyor

Marka ve tasarımcıların Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonlarını sergileyecekleri hafta, uluslararası moda takviminin bir parçası olarak bu sezon da gerek Türkiye'de, gerekse dünyada moda profesyonellerinin çekim merkezi olacak.

Dünya çapında isim sponsorluğunu üstlendiği tüm moda haftalarında olduğu gibi İstanbul'da da Mercedes-Benz, her sezon desteklediği bir tasarımcının defilesini sunuyor. MBFWI kapsamında bu sezon da usta el işçiliğiyle öne çıkan, feminen detayları ve romantik çizgileriyle büyüleyici tasarımlara imza atan, ünlü isimlerin tercihi tecrübeli tasarımcı Özgür Masur'un Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonunu "Mercedes-Benz Presents Özgür Masur" ismiyle sunacak.

Mercedes-Benz, her sezon sunduğu moda görsel kampanyasının sloganını Sonbahar/Kış 2019 sezonu için "kendinden daha fazlasın" olarak belirledi. Moda tutkunlarını kendi renkliliğini keşfetmeye ve diğer renklerle birlikte olmaya davet eden kampanya, cesaret verici bir ilhamın gücüne vurgu yapıyor.

Mercedes-Benz, İlkbahar/Yaz 2019 sezonunda Zorlu PSM'de yer alan MBFWI alanında zamana meydan okuyan ve bu sene 40. Yılını kutlayan ikonik G-Serisi ve kendinden emin, sportif görünümüyle öne çıkan yeni B-Serisi otomobilleri sergileyecek. 40 yıllık tarihindeki en kapsamlı dönüşümü yaşayan Mercedes-Benz G-Serisi, tasarım ikonu kimliğini koruyarak özgün ve karakteristik görünümünü devam ettiriyor, iç mekanda ise büyük oranda yeni ve modern bir kokpit tasarımına kavuşuyor. Yenilenen Mercedes-Benz B-Serisi ise, önceki nesli ile kıyaslandığında daha dinamik ve sportif bir karakter öne çıkarırken, sunduğu kaliteli, kullanışlı ve geniş yaşam alanıyla benzersiz bir otomobil deneyimi vadediyor.

Mercedes-Benz, her sezon seçkin davetlilerin buluşma noktası olan lounge alanını, bu sezon da Zorlu PSM içerisinde konumlandırarak özel misafirlerini burada ağırlayacak. Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un simgelerinden biri haline gelen Mercedes-Benz Moda Haftası Araçları da her sezon olduğu gibi yine İstanbul sokaklarında moda haftası ruhunu estirecek. Türkiye'nin kültür sanat yaşamının gelişmesine uzun yıllardır destek veren Mercedes-Benz Türk, 2016 yılından bu yana Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin resmi sponsorluğunu da yürütüyor.

Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan, yeni sezon için görüşlerini şu sözlerle dile getirdi: "Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, 13. sezonunda Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonlarına ev sahipliği yapacak. İlk sezondan bugüne Mercedes-Benz Türk olarak etkinliğe isim sponsorluğumuzla yetinmiyor, Türk moda sektörünün farklı aktörleriyle yaratıcı işbirliklerine imza atıyoruz. Türkiye'nin uluslararası moda takviminde yer alan en prestijli moda etkinliği olan MBFWI kapsamında Türk tasarımcılara hem Türkiye çapında, hem de uluslararası moda arenasında destek vermekten dolayı mutluyuz. Bu sezon etkinlik takviminde hem alanında köklü bir geçmişe sahip duayen isimleri, hem Türk modasının geleceğini temsil eden genç ve yetenekli isimleri, hem de Türkiye'nin tekstildeki gücünü arkasına alarak dünya çapında markalar yaratmış isimleri bir arada görmek gurur verici. Bugün dünyanın alternatif moda merkezlerinden biri olarak kabul edilen İstanbul'un moda etkinliği Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, 13. sezonunda yine uluslararası basın mensupları ve satın alma sorumlularının da katılımıyla marka ve tasarımcılara tanıtım, iletişim ve satışı bir araya getiren 360 derecelik bir platform sunacak. "

Kaynak: Bültenler