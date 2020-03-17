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Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'dan koronavirüs tedbiri!

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul Sonbahar-Kış 2020/21 sezonu koronavirüs tedbirleri nedeniyle iptal edildi.

17.03.2020 13:51 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:57
Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'dan koronavirüs tedbiri!

13-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul (MBFWI), T.C. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsün yayılmasına karşı ülke çapında aldığı tedbirler doğrultusunda, toplum sağlığı ve güvenliğini korumak amacıyla gerçekleştirilmeyecek.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (İHKİB) organizasyonuyla düzenlenen MBFWI; Moda Tasarımcıları Derneği (MTD), Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve İstanbul Moda Akademisi (İMA) tarafından destekleniyor.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler : Mercedes Benz, İstanbul, Magazin

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