Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul etkinlik takvimini açıklıyor

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, marka ve tasarımcıların İlkbahar/Yaz 2020 koleksiyonlarının yanı sıra günümüz moda endüstrisine alternatif bakış açıları sunan, modanın farklı alanlarına ışık tutan ilham verici konuşmalar ve panellerle de zenginleşecek. Bu konuşma ve panellerle ilgili detaylı bilgiler ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul ile eş zamanlı ve aynı mekânda gerçekleşen, 5 yıldır yerli ve yabancı satın alma sorumlularını, genç moda girişimcilerini, moda basını mensuplarını bir çatı altında buluşturan ve yeni işbirliklerine zemin hazırlayan The Core Istanbul, bu sezon 10-11 Ekim tarihleri arasında misafirlerini ağırlayacak. 20'nin üzerinde markanın yanı sıra 10'a yakın tasarımcının da katılımıyla moda endüstrisine güncel ve yaratıcı çözümler sunan The Core Istanbul, bu sezon "Meet the Talents" alanında genç ve yetenekli Türk tasarımcıların hazırladıkları, sınırlı sayıda tasarımı da sektör profesyonelleri ile buluşturacak.

Bu sezon da Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'a yabancı basın ve satın alma sorumlularının yoğun ilgisi devam ediyor. Dünyanın önde gelen zincir mağaza ve butiklerini temsilen satın alma sorumluları ve önde gelen yayınları adına değerli basın mensupları IHKIB'in desteğiyle İstanbul'a gelerek MBFWI'yi takip edecekler.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, Mercedes-Benz'in isim sponsorluğunun yanı sıra; Aliexpress, DHL, Dyson, LENZING™ ECOVERO™'nun resmi sponsorluğunda; Zorlu Center ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin desteğiyle ve tedarikçi sponsorlar Brand Who, LLOOK, L'Oréal Professionnel, M.A.C Cosmetics ve Red Bull'un katkılarıyla gerçekleştirilmektedir.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (İHKİB) organizasyonuyla düzenlenen MBFWI; Moda Tasarımcıları Derneği (MTD), Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve İstanbul Moda Akademisi (İMA) tarafından desteklenmektedir.