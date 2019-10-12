Haberler » Güncel » Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul sona erdi

Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul sona erdi

Etkinlik alanından görüntüler Backstage'den görüntüler Defileden görüntüler Farklı etkinliklerle 4 gün süren Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul, tasarımcı Çiğdem Akın'ın "Barbie" temalı defilesi ile sona erdi İSTANBUL - Türk moda endüstrisini dünyaya tanıtmayı amaçlayan Mercedes-Benz Fashion...

12.10.2019 00:05
Etkinlik alanından görüntüler
Backstage'den görüntüler
Defileden görüntüler
Farklı etkinliklerle 4 gün süren Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul, tasarımcı Çiğdem Akın'ın "Barbie" temalı defilesi ile sona erdi
İSTANBUL - Türk moda endüstrisini dünyaya tanıtmayı amaçlayan Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul (MBFWI), tasarımcı Çiğdem Akın'ın Barbie temasıyla hazırladığı koleksiyon sunumuyla son buldu.
Tasarımcının, kadınlara ne kadar güçlü olduklarını hatırlatmak amacıyla hazırladığı kreasyonu, moda severler ilgiyle izledi.
Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde 4 gün süren Fashion Week etkinliği bu yıl "Together" ana temasıyla gerçekleştirildi.
Uluslararası moda takvimi doğrultusunda her yıl iki kere düzenlenen etkinlik, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından medya ve moda profesyonellerini bir araya getirdi.
Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul sona erdi

Mercedes Benz, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:36 Trump'tan "Türkiye" açıklaması
00:36 Spor deniz türüç'ün açıklamaları
00:34 Çanakkale'de, yol kenarında otobüs beklerken otomobil çarpan 3 kadın öldü
00:33 Çanakkale ? biga'da otomobilin çarptığı 3 kişi hayatını kaybetti
00:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli takıma tebrik
00:30 Çanakkale'de, yol kenarında otobüs beklerken otomobilin çarptığı 3 kadın, öldü
00:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a kutlama
12.10.2019 00:37:20