Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un 13. Sezonu Geride Kaldı

Dünya çapında isim sponsorluğunu üstlendiği tüm moda haftalarında olduğu gibi İstanbul'da da Mercedes-Benz, her sezon desteklediği bir tasarımcının defilesini sunuyor. MBFWI kapsamında bu sezon da usta el işçiliğiyle öne çıkan, feminen detayları ve romantik çizgileriyle büyüleyici tasarımlara imza atan, ünlü isimlerin tercihi tecrübeli tasarımcı Özgür Masur'un Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonunu "Mercedes-Benz Presents Özgür Masur" ismiyle sundu.

MBFWI isim sponsoru Mercedes-Benz Türk, bu sezon Türk moda sektörüne desteğini ilham verici bir panele de taşıdı. MBFWI Kreatif Direktörü Güneş Güner moderatörlüğünde tasarımcı Arzu Kaprol, stratejik pazarlama ve teknoloji trendleri danışmanı Hakan Akben ve dijital pazarlama ve teknoloji uzmanı Serkan Başer "Data ve teknoloji modaya nasıl yön veriyor?" başlıklı panelde moda ve teknoloji ilişkisini masaya yatırdılar, dinleyicilerle deneyimlerini paylaştılar.

13 sezondur etkinliğe isim sponsoru olarak destek veren Mercedes-Benz Türk, 15 adet Mercedes-Benz C-Serisi ve 5 adet Mercedes-Benz Vito ile moda haftası boyunca etkinlik misafirlerinin ulaşımını kolaylaştırmak için İstanbul sokaklarındaydı. Ayrıca 1 adet Mercedes-Benz E-Serisi Cabriolet, ve 2 adet Mercedes-Benz G-Serisi araç da etkinlik boyunca influecer'lara eşlik etti. Araçlar İstanbul sokaklarında kilometrelerce yol kat ederek MBFWI'nin 100'ün üzerinde davetlisini defile ve sunumlara konforlu bir şekilde ulaştırdı.

Her sezon MBFWI kapsamında otomobillerini sergileyen Mercedes-Benz Türk, Sonbahar/Kış 2019 sezonunda bu sene 40. Yılını kutlayan ikonik G-Serisi otomobilini Zorlu PSM içinde bulunan MBFWI alanında sergiledi. 40 yıllık tarihindeki en kapsamlı dönüşümü yaşayan, tasarım ikonu kimliğini koruyarak özgün ve karakteristik görünümünü devam ettiren Mercedes-Benz G-Serisi, katılımcıların ilgisiyle etkinliğin gözdesi haline geldi. Daha dinamik ve sportif bir karakter öne çıkaran Yeni Mercedes-Benz B-Serisi ise, Zorlu PSM girişinde MBFWI davetlilerini karşıladı.

Mercedes-Benz, her sezon sunduğu moda görsel kampanyasının sloganını Sonbahar/Kış 2019 sezonu için "Kendinden daha fazlasın" olarak belirledi. Moda tutkunlarını kendi renkliliğini keşfetmeye ve diğer renklerle birlikte olmaya davet eden kampanya, cesaret verici bir ilhamın gücüne vurgu yapıyor. Bu kampanya kapsamında hafta boyunca Mercedes-Benz, MBFWI davetlilerini farklı işbirlikleri ve sürpriz projelerle karşıladı. Mercedes-Benz Türk, bu proje ile paralel olarak başlattığı ve Instagram üzerinden devam eden "Kendinden daha fazlasın" sosyal medya kampanyası ile moda takipçilerini onlara ilham veren, şu an oldukları kişiye dönüşme yolunda kırılma noktası kabul ettikleri hikâyelerini #KendindenFazlasın etiketi ile paylaşmaya davet etti.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un vazgeçilmez buluşma noktası Mercedes-Benz Lounge, bu sezon "Kendinden daha fazlasın" moda görsel kampanyası ile paralel olarak yepyeni bir çehre ile davetlilerini karşıladı. Herkesi içindeki renkliliği keşfetmeye çağıran kampanyanın ruhunu yansıtan Mercedes-Benz Lounge, canlı renklerin coşkusu eşliğinde daha genç, pop ve dinamik bir ruh sunarak haftaya enerji kattı ve hafta boyunca 5.000'den fazla davetliyi ağırladı. Defile ve sunum aralarında davetlilerin dinlenme ve Mercedes-Benz'in ikramlarının tadını çıkarma fırsatı bulduğu Mercedes-Benz Lounge alanının girişinde bulunan ve renk değişiklikleriyle dikkat çeken selfie köşesinde davetliler, #mbfwi etiketini kullanarak hafta boyunca eğlenceli fotoğraflar çektiler.

Bu sezon Mercedes-Benz'in davetlisi olarak dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye gelen yabancı basın mensupları, Türk marka ve tasarımcıların Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonlarını keşfetme fırsatı buldular. Yabancı basın mensupları hem Türk tasarımcılar ile birebir görüşmeler gerçekleştirdi hem de mağaza ziyaretleriyle Türk moda endüstrisini yakından gözlemlediler.

Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan,13. sezon için görüşlerini şu sözlerle dile getirdi; "Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, 13. sezonunu dünya standartlarına koleksiyonların sergilendiği, başarılı bir hafta ile geride bıraktı. Türkiye'nin uluslararası moda takviminde yer alan en önemli moda etkinliğine 13 sezondur kesintisiz bir biçimde destek vermekten gurur duyuyoruz. İsim sponsorluğumuz kapsamında Türk tasarımcıları global ölçekte desteklemek ve onların markalaşma yolculuklarına eşlik etmek benzersiz bir fırsat. Her sezon, sektörün farklı aktörlerini desteklemeyi sürdürüyor, marka ve tasarımcılara gerek tanıtım ve iletişim, gerekse satış anlamında bütünleşik bir platform sağlıyoruz."

Kaynak: Bültenler