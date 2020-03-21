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Mercedes-Benz Finansal Hizmetler'den kamyon fırsatları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, kamyon ürün grubu için hazırladığı Mart ayına özel kampanyalar ile kişiye özel fırsatlar sunmaya devam ediyor.

21.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:00
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler'den kamyon fırsatları
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, kamyon ürün grubu için hazırladığı Mart ayına özel kampanyalar ile kişiye özel fırsatlar sunmaya devam ediyor.



Kamyon Kampanyaları

2017- 2018 Model İnşaat Araç + Kasko ve Servis Sözleşmesi Kampanyası

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler'in, Aksaray üretimi Mercedes-Benz 2017-2018 model yılı İnşaat kamyon modelleri için Mart ayında geçerli olacak araç + kasko ve servis sözleşmesini kapsayan özel finansman kampanyası çerçevesinde 400.000 TL kredi tutarı, 36 ay vade, % 0,27 faiz oranı ile Mercedes-Benz kamyon sahibi olabilirler.

Detaylar için HYPERLINK "http://www.mbfh.com.tr" www.mbfh.com.tr sayfası ziyaret edilebilir veya en yakın Mercedes-Benz bayisine danışılabilir.

2018 Model Kargo/Hafif İnşaat Kamyon + Kasko ve Servis Sözleşmesi Kampanyası

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler'in, Aksaray üretimi Mercedes-Benz 2018 model yılı Kargo/Hafif İnşaat kamyon modelleri için Mart ayında geçerli olacak araç + kasko ve servis sözleşmesini kapsayan özel finansman kampanyası çerçevesinde kurumsal müşteriler, 400.000 TL kredi tutarı, 36 ay vade, %0,30 faiz oranı ile Mercedes-Benz kamyon sahibi olabilirler.

Detaylar için HYPERLINK "http://www.mbfh.com.tr" www.mbfh.com.tr sayfası ziyaret edilebilir veya en yakın Mercedes-Benz bayisine danışılabilir. Tel: 0 212 867 (37 26)/ (37 28)/ (37 30)

Kaynak: Carmedya.com

Etiketler : Mercedes Benz, Araç, Otomobil

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