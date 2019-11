Mercedes-Benz Kamyon Fabrikası'nda iş imkanı sağlayan meslek lisesi

Mercedes-Benz Türk Kamyon Fabrikası'nın ara eleman ihtiyacının karşılanması için, Mercedes-Benz tarafından 2015 yılında Aksaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan laboratuvarın mezunlarından gerekli koşulları sağlayanlar fabrikada iş imkanı buluyor.Mercedes-Benz Türk kurumsal kimliğiyle satış ve servis ağının olduğu şehirlerdeki Endüstri Meslek Liselerinde, "Endüstri Meslek Liselerimiz Geleceğin Yıldızı Projesi" kapsamında laboratuvarlar kuruldu.Türkiye genelinde 30 okulda kurulan ve adeta bir fabrika hissi uyandıran laboratuvarlarda, her yıl 80 öğrenciye staj imkanı sunuluyor.Beceri ve uygulama sınavlarında başarılı olan, disiplin suçu işlememiş stajyerler, mezun olduklarında satış ve servis ağının ihtiyaçları doğrultusunda istihdam ediliyor.Aksaray'daki laboratuvarda eğitim gören öğrenciler, derslerde tulum giyiyor. Öğrenciler, boya işlerinden motor tamir işlerine kadar birçok alanda Mercedes kamyonunun tüm aksamlarıyla ilgili bilgi sahibi oluyor.Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası Mesleki Eğitim Müdürü İsmail Kamil Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014 yılında Mercedes-Benz Türk'ün hazırladığı proje kapsamında, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin elektromekanik laboratuvarlarının tüm gerekli ekipmanlarla donatılarak yenilenmeye başlandığını söyledi.Aksaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine de 2015 yılında laboratuvar kurulduğunu anlatan Şahin, şöyle konuştu:"Atölyenin kuruluş amacı, Mercedes-Benz yetkili bayi ve servislerine eleman yetiştirmekti. 2015 yılında Mercedes-Benz Türk ile Aksaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında yapılan eğitim iş birliği protokolü kapsamında, bu göreve ek olarak kamyon fabrikamız ile yetkili bayi ve servislerimize stajyer sağlanması amacıyla nitelikli öğrenciler yetiştirilmeye başlandı. 2015 yılında yapılan protokol gereği her yıl 80 öğrenciye staj imkanı sağlıyoruz. Bu öğrencileri, 11.ve 12. sınıfta staj imkanı sağladıktan sonra mezun olmaları durumunda, fabrikadaki ihtiyaçlarımız doğrultusunda bünyemize mavi yaka potansiyelimizi desteklemek amacıyla dahil ediyoruz."Şahin, laboratuvarda öğrencilerin Mercedes-Benz kültürü ve ekipmanlarını tanıdıklarını ve bu ekipmanların çalışma prensiplerini öğrendiklerini ifade etti.Öğrencilerin, staj döneminde fabrikadaki temel istasyonların eğitimlerini öğrendiğini vurgulayan Şahin, "Seçtiğimiz öğrencilere fabrikada bulunan süreçlerimizi anlatıyoruz. Daha sonra öğrencilerimizi fabrikada mesleki yeterliliklerine göre değerlendiriyoruz. Stajları bittikten sonra yaptığımız beceri ve uygulama sınavlarında başarılı olan ve disiplin suçu işlememiş 12. sınıf öğrencileriyle ihtiyaçlarımız doğrultusunda birlikte çalışmaya başlıyoruz." diye konuştu."Büyük devasa kamyonlardan korkmuyorum"11. sınıf öğrencisi Çiğdem Kav da Mercedes-Benz Türk Kamyon Fabrikası'nda perşembe ve cuma günleri staj yaptığını belirtti.Laboratuvarda çok verimli çalışmalar yaptıklarını anlatan Kav, "Okuldaki eğitimlerimizin yanı sıra laboratuvarda daha ayrıntılı şekilde derslerimizi işliyoruz. Kız öğrenci olmam dolayısıyla diğer arkadaşlar biraz yadırgıyor ama yapamayacağımız bir şey yok. Büyük devasa kamyonlardan korkmuyorum. Her kızımız bunları yapabilir. Azim ve çaba olduğu sürece her şey yapılabilir." ifadelerini kullandı.12. sınıf öğrencisi Ömer Öztürk ise Mercedes-Benz Türk tarafından seçilen öğrenciler içerisinde yer aldığını, staj ve okulun bitmesinin ardından beceri ve uygulama sınavlarından başarılı olduğu takdirde fabrika bünyesine dahil olacağını kaydetti.