Mercedes-Benz, Mobil Dünya Kongresi 2019'da En Yeni Teknolojilerini Sergiledi

Daimler'in Microsoft Azure bazında geliştirdiği büyük veri platformu eXtollo ve otobüs için geleceğin mobilite çözümlerinin yanı sıra Avrupa tanıtımı yapılan Mercedes-Benz CLA Coupé, Mercedes-Benz EQC ve yeni Mercedes-Benz Actros kongrede sergileniyor.

Kongre kapsamında Daimler AG'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Mercedes-Benz Otomobil Grubu Başkanı Dr. Dieter Zetsche ve Microsoft CEO'su Satya Nadella bir araya gelerek; dijitalleşme yolundaki kurumsal kültürü konuştular.

Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress-MWC), Daimler AG'nin etkinlik takviminin vazgeçilmezleri arasında yeralıyor. Bir otomobil şirketi olarak teknoloji kongresinde üçüncü defa kendi standını açan Mercedes-Benz, grup içindeki çeşitli dijitalleşme faaliyetlerini daha görünür ve somut kılmayı amaçlıyor. Kongreye katılım DigitalLife@Daimler'ın girişimiyle gerçekleşiyor. Bu girişim ivme sağlıyor, yeni formatlar geliştiriyor ve bölümler arası bir araç olarak hareket ediyor. Böylelikle şirketteki herkes dijital dönüşümün sağladığı fırsatlardan yararlanabiliyor ve değişimi şekillendirmeye yardımcı olabiliyor.

Daimler AG'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Mercedes-Benz Otomobil Grubu Başkanı Dr. Dieter Zetsche: "Dijitalleşme, sıfırlar ve birlerden çok daha fazlasıdır. Aynı zamanda bir düşünce biçimidir. Yenilikçi fikirler ve yeni ürünler ne kadar dijital dönüşümün bir parçasıysa yeniliklere açık şirket kültürü de bir o kadar parçasıdır." diye konuştu.

Daimler AG'nin stratejik olarak yeni fikirlere ve çalışma biçimlerine yönelmesiyle yeni ortaklıkların önemi de artıyor. Şirketin küresel büyük veri platformu eXtollo'yu oluştururken Microsoft ile yapılan işbirliği buna bir örnek olarak sunulabilir. Bunun arkasında otomobil şirketinin yüksek güvenlik gereksinimlerini karşılayan Microsoft bulut ve veri platformu Azure, büyük miktarlardaki veriyi değerlendirmek için kullanılan ilk bulut çözümü olarak dikkat çekiyor. Büyük veri analizleri araç geliştirmede de kullanılıyor. Yeni bulut hizmeti, Daimler çalışanlarının konumlarına bakmaksızın hızlı bir şekilde veri alışverişinde bulunmalarını kolaylaştırıyor. Şirket, verilere erişimi kontrol edebiliyor ve bunları şifreleyebiliyor.

Mobil Dünya Kongresi'nde Daimler'in CEO'su Dr. Dieter Zetsche, Microsoft CEO'su Satya Nadella ile buluşarak yeni işbirlikleri ile geleceğin teknolojilerinin yanı sıra, Microsoft ve Daimler gibi iki büyük firmaya dijitalleşme yolunda rehberlik edecek kurumsal bir kültür hakkında konuştular.

Stant konsepti çeşitlilik ve diyaloğa odaklanıyor

Avrupa lansmanı Mobil Dünya Kongresi'nde yapılan CLA Coupé ve "elektrikli araçların Mercedes-Benz'i" yeni Mercedes-Benz EQC, inovasyon ve otomobil meraklılarının ilgi odağı oldu.

EQC ziyaretçileri, en güncel MBUX (Mercedes-Benz User Experience) bilgi ve eğlence sistemini yakından inceleme imkanı buluyor. Stantta bir MBUX gösterimi de yapılıyor. Yapay zekayı barındıran yenilikçi arayüz, CLA Coupé'de standart donanımda yer alıyor. Yeni CLA Coupé'nin yanı sıra ayrıca bir de oyun uygulaması tanıtıldı. Uygulama, geleceğin sürüş deneyimine bakışı kolaylaştırıyor. Otonom sürüş sayesinde gelecekte yolda harcanan zaman otomobil içinde sunulan eğlencelerle geçirilebilecek.

Aynanın yerini alan kameralar ve multimedya kokpite sahip ilk seri üretim kamyon

Mercedes-Benz standın bir bölümünde kamyonlara ağırlık veriliyor. Yeni Mercedes-Benz Actros modelinin 1:1 modeli sergileniyor. Kokpit içine bir bakış, dijitalleşme ve kısmi otonom sürüş gibi konuların kamyondaki sürüş deneyiminde ne kadar ivme yaratacağı açıkça ortaya konuluyor. Yeni Actros'un en dikkat çekici özelliği, optimum görüş sağlayan ve aynanın yerini alan kamera sistemi ile benzersiz bir kullanım deneyimi sunan multimedya kokpit. Ağır sınıf kamyonunun en önemli ve en muhteşem özelliği ise Active Drive Assist. Mercedes-Benz Kamyonlar, yarı otonom sürüşü seri üretime geçirmeye başladı. Yeni Active Drive Assist, bağımsız olarak fren yapabiliyor, aracı hızlandırabiliyor veya yönlendirebiliyor.

Standın ortasındaki bağlantı elemanı "Campus"de Daimler AG'nin farklı kurumsal birimlerinden gelen yenilikler sergileniyor. Büyük veri platformu eXtollo da dahil olmak üzere birçok proje bu noktada tanıtılıyor. Daimler bazı durumlarda henüz seri üretim olgunluğuna ulaşmamış yeni ürünleri ve özellikleri sunarak ortakları ve müşterileriyle erken bir aşamada diyaloğa giriyor.

Kaynak: Bültenler