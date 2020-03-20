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Mercedes-Benz Türk 2 fabrikasındaki üretimine ara verdi

Mercedes-Benz Türk, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Hoşdere Otobüs Fabrikası'nı 23 Mart-5 Nisan ve Aksaray Kamyon Fabrikası'nda 28 Mart-10 Nisan 2020 tarihleri arasında 2 haftalığına ara verme kararı aldıklarını duyurdu.

20.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:41
Mercedes-Benz Türk 2 fabrikasındaki üretimine ara verdi
Mercedes-Benz Türk, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Hoşdere Otobüs Fabrikası'nı 23 Mart-5 Nisan ve Aksaray Kamyon Fabrikası'nda 28 Mart-10 Nisan 2020 tarihleri arasında 2 haftalığına ara verme kararı aldıklarını duyurdu.

Mercedes-Benz Türk, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığına yönelik tedbirler ile uluslararası tedarik zincirindeki lojistik aksamalar kapsamında Hoşdere Otobüs Fabrikası'nı 23 Mart - 5 Nisan ve Aksaray Kamyon Fabrikası'nda 28 Mart - 10 Nisan 2020 tarihleri arasında 2 haftalığına ara verme kararı aldıklarını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Mercedes-Benz Türk olarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığına yönelik tedbirler ile uluslararası tedarik zincirindeki lojistik aksamalar kapsamında, üretim faaliyetlerimize Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda 23 Mart - 5 Nisan ve Aksaray Kamyon Fabrikası'nda 28 Mart - 10 Nisan 2020 tarihleri arasında 2 haftalığına ara verme kararı aldık.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsün yayılmaması yönündeki tavsiyeleri doğrultusunda; hem çalışanlarımızın iş güvenliğini sağlama hem de halk sağlığını koruma sorumluluklarımız kapsamında bu tedbir kararını zaruri olarak aldığımızı bildirmek isteriz. Mercedes-Benz Türk Yönetimi, gelişmeleri yakından takip etmektedir ve gerekli olması durumunda ek önlemler ivedilikle alınacaktır.

Türkiye'deki faaliyetlerine 1967 yılında başlayan ve bugün ülkenin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden biri ve Mercedes-Benz üretim ağının ayrılmaz bir parçası olan Mercedes-Benz Türk; küresel salgının etkisini azaltmasıyla birlikte üretime devam ederek, ülke ekonomisine katkılarını artırarak sürdürecektir." - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler : Ekonomi

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