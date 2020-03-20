Mercedes-Benz Türk 2 fabrikasındaki üretimine ara verdi

Mercedes-Benz Türk, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Hoşdere Otobüs Fabrikası'nı 23 Mart-5 Nisan ve Aksaray Kamyon Fabrikası'nda 28 Mart-10 Nisan 2020 tarihleri arasında 2 haftalığına ara verme kararı aldıklarını duyurdu.Mercedes-Benz Türk, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığına yönelik tedbirler ile uluslararası tedarik zincirindeki lojistik aksamalar kapsamında Hoşdere Otobüs Fabrikası'nı 23 Mart - 5 Nisan ve Aksaray Kamyon Fabrikası'nda 28 Mart - 10 Nisan 2020 tarihleri arasında 2 haftalığına ara verme kararı aldıklarını duyurdu.Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Mercedes-Benz Türk olarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığına yönelik tedbirler ile uluslararası tedarik zincirindeki lojistik aksamalar kapsamında, üretim faaliyetlerimize Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda 23 Mart - 5 Nisan ve Aksaray Kamyon Fabrikası'nda 28 Mart - 10 Nisan 2020 tarihleri arasında 2 haftalığına ara verme kararı aldık.Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsün yayılmaması yönündeki tavsiyeleri doğrultusunda; hem çalışanlarımızın iş güvenliğini sağlama hem de halk sağlığını koruma sorumluluklarımız kapsamında bu tedbir kararını zaruri olarak aldığımızı bildirmek isteriz. Mercedes-Benz Türk Yönetimi, gelişmeleri yakından takip etmektedir ve gerekli olması durumunda ek önlemler ivedilikle alınacaktır.Türkiye'deki faaliyetlerine 1967 yılında başlayan ve bugün ülkenin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden biri ve Mercedes-Benz üretim ağının ayrılmaz bir parçası olan Mercedes-Benz Türk; küresel salgının etkisini azaltmasıyla birlikte üretime devam ederek, ülke ekonomisine katkılarını artırarak sürdürecektir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA