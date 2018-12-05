Mercedes-Benz Türk, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü Kutluyor

Mercedes-Benz Türk, iş yaşamında kadın-erkek eşitliğini sağlamak amacıyla şirket içinde pek çok uygulamayı hayata geçirirken, toplumsal hayatta kadının yerini güçlendirecek kurumsal sosyal sorumluluk projesi Her Kızımız Bir Yıldız ile mesleki eğitim görmek isteyen kız öğrencileri destekliyor.

Mercedes-Benz Türk, yakın dönemde Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından; işe alım, eğitim, kariyer planlama gibi süreçlerde cinsiyet eşitliği yaklaşımını uygulayan şirketlere verilen Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) Sertifikası'na layık görüldü.

Mercedes-Benz Türk, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü sosyal sorumluluk projeleriyle ve kadın çalışanlara yönelik sağladığı çalışmalarıyla kutluyor. Mercedes-Benz Türk, KAGİDER'in toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik ederek Türkiye'nin iş gücünde kadının üretkenliğini artırmak için geliştirdiği Fırsat Eşitliği Modeli sertifikasını alarak, cinsiyet eşitliğine ve istihdamda kadın gücüne gösterdikleri duyarlılığını ulusal ve uluslararası kamuoyu nezdinde de tescillemiş oldu. Ayrıca IDC Türkiye "Teknoloji Sektöründe Kadınlar" Ödül Programı'nda 3 farklı dalda dereceye girerek, kadın çalışanlara yönelik sağladığı çalışmalarıyla bir kez daha ödüllendirildi.

Küresel sözleşme ve prensipler cinsiyet eşitliğini koruyor

Mercedes-Benz Türk'ün çalışma hayatında cinsiyet eşitliğini teşvik eden programları uyguladığını söyleyen Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Şirketimizde 2008 yılından bu yana 'Farklılıkların Yönetimi' (Diversity) çerçevesinde kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Her yıl oluşturulan bir yol haritası kapsamında hem beyaz hem de mavi yaka çalışanlarımıza yönelik farkındalık çalışmaları ve aktiviteler gerçekleştiriliyor. Yine şirketimizin Almanya'da bulunan merkezi Daimler AG tarafından özellikle yönetici kadın sayılarına yönelik sayısal hedefler tespit ve takip ediliyor. Daimler AG 'Küresel İlkeler Sözleşmesi' ve 'Sosyal Sorumluluk Prensipleri'ni imzalayarak ve ayrıca 'Davranış Yönetmeliği'ni yayınlayarak cinsiyet eşitliğini en üst düzeyde taahhüt ediyor" dedi.

"Her Kızımız Bir Yıldız" projesi ile her yıl 1.200 kız öğrenci destekleniyor

Mercedes-Benz Türk, 2004 yılında kız çocuklarının okutulması için ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) ile başlattığı "Her Kızımız Bir Yıldız" projesine 14 yıldır ara vermeden devam ediyor. Kız çocuklarının eğitime katılımını artırma ve eğitimde cinsiyet eşitliğine katkı sağlama çalışmaları kapsamında, meslek lisesi öğrencilerine burs veren Mercedes-Benz Türk, üniversiteyi kazanan bursiyerlerine de desteğini sürdürmeye devam ediyor.

Bugüne kadar binlerce kız çocuğuna destek olan proje çerçevesinde halen her yıl 1000'i meslek lisesi, 200'ü üniversitede okuyan1.200 kız öğrenci eğitim bursu almaya devam ediyor. Mercedes-Benz Türk'ün kız öğrencilere verdiği destek burs ile de sınırlı kalmıyor. 2013 yılından bu yana bursiyerlerin yaşadığı iller ziyaret ediliyor, bu ziyaretlerde İstanbul'dan gelen bir uzmanın eğitimi ile bursiyerlerin kişisel gelişimlerine yönelik etkinlikler gerçekleştiriliyor. Şehir şehir gezerek eğitimlerine destek verilen kızlarla buluşan Mercedes-Benz Türk yetkilileri ziyaret gerçekleştirdiği tüm illerde yıldız kızları eğitimleri ve meslek sahibi olmaları yönünde yüreklendiriyor. Bugüne kadar 29 il ziyaret edilerek, 600'e yakın öğrenciye destek verildi.

Ek olarak; başarılı kızlardan oluşan ve farklı illerden seçilen bir grup öğrenci her yıl İstanbul'da bir hafta misafir ediliyor. Bu süre içinde öğrencilere bir yandan çeşitli kültürel etkinlikleriyle şehir tanıtılırken diğer yandan da Mercedes-Benz Türk'ün İstanbul'daki tesislerini ziyaret etme şansı sunuluyor.

Yıldız Kızlar Kodluyor projesi ile kızların mesleki gelişimlerine katkı sağlanıyor

Mercedes-Benz Türk 2018 yılında, kız öğrencilere verdiği desteği derinleştirmek ve sağlanan etkiyi arttırmak amacıyla uzun yıllardır sunduğu kişisel gelişim etkinliklerine mesleki gelişime yönelik eğitimleri de dâhil etmeye karar verdi. Yıldız Kızların mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla bilişim teknolojileri ve kodlama eğitimleri düzenlenmeye başladı. . Bu eğitimlerde; Bilgisayar Bilimleri, Kodlama, 3D Tasarım-Robotik ve Siber Güvenlik konuları ele alınıyor. Bu güne kadar 150'den fazla Her Kızımız Bir Yıldız bursiyeri bu eğitimi aldı.

Mercedes-Benz Türk, mezun bursiyerlere istihdam da yaratıyor

Mercedes-Benz Türk; burs sağladığı öğrencilere staj ve eğitimini başarıyla tamamlayan bursiyerlerine istihdam olanakları sunuyor. Şu anda şirket bünyesinde çalışan mavi yakalı kadın çalışanların %10'u "Her Kızımız Bir Yıldız" projesinden burs almış kızlardan oluşuyor.