Mercedes-Benz Türk Startup 2019'Da 60 Girişimci Eğitim Kampında Buluştu

Mercedes-Benz Türk'ün "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri"nden bir veya birkaçına katkıda bulunan, topluma ve çevreye fayda sağlayan, teknolojiyle bağı olan startup'ları ödüllendirdiği Mercedes-Benz Türk StartUP yarışması bu sene de büyük ilgi gördü.

Mercedes-Benz Türk'ün yenilikçi, sürdürülebilir ve yaratıcı fikirleri destekleyerek topluma ve çevreye fayda sağlayan, pozitif sosyal etkisi olan ve hayatı kolaylaştıran çözümler üreten girişimcilere katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirdiği Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasında seçim süreci devam ediyor. Bu yıl Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden bir veya birkaçına katkıda bulunan startup'ların yarıştığı proje çerçevesinde gerçekleştirilen yarışmaya başvuran 604 girişimci arasından ön elemeyi geçen ilk 60 startup, 21 Mayıs 2019 tarihinde StartersHub'da düzenlenen ve girişimcilere özel olarak tasarlanan bir günlük eğitim kampına katıldı. Eğitim kampına, jüri üyeleri arasında bulunan Mercedes-Benz Türk İnsan Kaynakları Direktörü Betül Çorbacıoğlu, Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz ve Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE Direktörü Emre Kuzucu da katıldı.

Ön elemeyi geçen 60 startup "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri"nin hepsini kapsıyor

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden bir veya birkaçına katkıda bulunan startup'ların başvurduğu yarışmada ön elemeyi geçen 60 startup içerisinde 17 farklı hedefe katkıda bulunan girişimciler yer alıyor. Ön elemeyi geçen yarışmacıların yüzde 30'u 3'üncü hedef olan "Sağlıklı Bireyler"e, yüzde 30'a yakını 8'inci hedef olan "İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme"ye, yüzde 20'si ise 11'inci hedef olan "Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları"na katkıda bulunuyor. Startup'ların katkı sağladığı, öne çıkan diğer hedefler ise; 12'nci hedef "Sorumlu Tüketim ve Üretim", 9'uncu hedef "Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı", 10'uncu hedef "Eşitsizliklerin Azaltılması", 13'üncü hedef "İklim Eylemi" ve 5'inci hedef "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" oldu.

Ön elemeyi geçenlerin yüzde 30'u kadın girişimcilerden oluşuyor

Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasına başvuran kadın girişimcilerin sayısı her sene artıyor. Bu sene ön elemeyi geçen 60 girişimin yüzde 30'u kadınlardan oluşuyor. İlk 60'a kalanların yüzde 83'ünün eğitim seviyesi lisans ve lisansüstü doktora seviyesinde. Bu yıl ilk 60 arasına girenlerin yaşları 19'dan 49'a kadar uzanıyor. Ön elemeyi geçenlerin yaş ortalaması 30 olarak tespit edilirken; 1980 ile 2000 yılları arasında doğan Y Kuşağı yüzde 83 ile çoğunluğu oluşturdu.

Mercedes-Benz Türk 150.000 TL'lik ödülden daha fazlasını veriyor

Projenin bundan sonraki adımlarında ilk elemeyi geçen 60 startup, katıldıkları eğitim kampında aldıkları bilgileri de kullanarak bir video başvurusu hazırlayacaklar. Jüri bu videoları değerlendirerek ilk 10 startup'ı belirleyecek. Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasında ilk 10'a kalan startup'lar, "StartUP Boost" adlı özel bir gelişim programına katılacaklar. Bu eğitim programının ardından jüri sunumları yapılacak ve ilk 10 içinden "Teknoloji", "Sosyal fayda" ve bu sene "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" konusu olarak belirlenen "Juri Özel Ödülü" olmak üzere 3 kategoride belirlenecek 3 startup'a 50'şer bin TL para ödülü verilecek. Mercedes-Benz Türk'ün ilk 10 startup'a bir diğer ödülü ise onlara özel hazırlanmış Almanya ziyareti olacak.

Mercedes-Benz Türk yöneticileri deneyimlerini aktardılar

Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasının eğitim kampının açılış konuşmasını yapan Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli, Mercedes-Benz Türk'ün 50 yılı aşkın süredir yenilikçi çözümlerle Türkiye'nin geleceğine yaptığı yatırımlardan bahsetti. Ayrıca Mercedes-Benz Türk'ün hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projelerine değinen Kefeli, "Yıllardır kadınlar, çocuklar ve gençlerin güçlenmesi adına uzun soluklu kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor, bu projelerin sosyal etkisini ölçerek, projelerimizi geliştirerek etkisini artırmaya çalışıyoruz. 50. yılımızda başlattığımız Mercedes-Benz Türk StartUP projesi ile de sosyal girişim kavramının yaygınlaşmasına gayret ediyor, sosyal ve çevresel fayda üreten startup'lara destek oluyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından başvuru aldığımız yarışmamıza bu sene de ilgi çok büyük. Startup'lara verdiğimiz maddi desteklerin yanı sıra gelişimlerine katkıda bulunacak eğitim programları düzenliyor ve kendi ekosistemlerinden farklı girişimciler ve yatırımcılarla tanışmalarına yardımcı oluyoruz. Yarışmamıza katılan bazı startup'larla da Mercedes-Benz Türk olarak kısa ve uzun vadeli işbirlikleri de gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Mercedes-Benz Türk İnsan Kaynakları Direktörü Betül Çorbacıoğlu ise Mercedes-Benz Türk'ün "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" alanında yaptığı çalışmaları aktardı. Çorbacıoğlu, "Daimler AG olarak imzaladığımız 'Küresel İlkeler Sözleşmesi', 'Sosyal Sorumluluk Prensipleri' ve şirket içerisinde yayınladığımız 'Davranış Yönetmeliği' ile cinsiyet eşitliğini en üst düzeyde taahhüt ediyoruz. Kadın çalışanlarımızı yönetim kademelerinde daha çok yer almaları için destekliyoruz. Kadının üretimdeki yeri bizim için çok kıymetli. Üretimdeki kadın çalışanlarımızın beklentilerini, memnuniyet seviyelerini, geri bildirimlerini dinlediğimiz iletişim toplantıları gerçekleştiriyoruz." dedi ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında yaptıkları çalışmaların detaylarından bahsetti.

Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz ise "Dijitalleşme, son dönemde yoğunlukla kendisini gösteren bir süreç. Dijitalleşmenin, önümüzdeki yıllarda üretimin her alanında hız kazandıracağına inanıyorum. Dijitalleşme, maliyetleri düşürecek ve çevreyi daha fazla koruyan uygulamaları mümkün kılacak. Daimler'ın CASE stratejisindeki ögeler geleceği şekillendirecek. İçinde bulunduğumuz dünyada teknolojik değişimler ile birlikte yaşam biçimimiz de sürekli değişiyor ve bu durum da iş alanlarını etkiliyor. İlerleyen dönemlerde yapay zekâ, internet dolaşımındaki veri miktarının artışı ve bu kavramın gittikçe büyümesiyle oluşan 'büyük veri' konusu, yeni nesil iş alanlarını değiştirmeye başlayacak gibi duruyor. Önümüzdeki dönemde popüler olabilecek meslekler, kesinlikle teknolojiyi aktif olarak kullanan alanlar olacaktır." dedi.

Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE Direktörü Emre Kuzucu, "Mercedes-Benz Türk olarak sektöre girdiğimiz günden bu yana AR-GE ve inovasyon alanlarındaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Günümüzde de hem sektörümüzde hem de dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek, bu alanlardaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Türkiye'de hizmet ihraç eden en büyük 3 şirketten biri konumundayız. Artık sadece ürünlerimiz ile değil, mühendislik ihraç ederek de belli bir konuma geldik. Yeni teknolojilerin takibi ve patentlere konu olabilecek projelerin geliştirilmesi AR-GE'nin en keyifli yanını oluşturuyor. 2016 yılında 27 patent başvurumuz varken 2018 yılında bu sayıyı 95'e çıkardık. Bu çerçevede bugün ve gelecekte küresel rekabette söz sahibi olabilmek isteyen girişimlerin AR-GE çalışmalarını arttırarak devam ettirmeleri, yeni teknolojileri takip etmeleri ve patent konusuna önem vermeleri gerekiyor." dedi.

Eğitim kampı girişimcilere fayda sağlayacak içeriklerle donatıldı

Açılış konuşmalarının ardından başlayan eğitim programında; Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye İletişim Birimi Başkanı Faik Uyanık, girişimcilere sosyal fayda ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda bir konuşma yaptı. Faik Uyanık'ın ardından, geçen senenin yarışma kazananlarından Kerem Deveci, yaşadığı süreçleri ve deneyimlerini anlatarak yarışmacılara ilham verdi. Gün boyunca girişimcilik konusunda uzmanlar yarışmacıların gelişimlerine katkıda bulunacak bilgiler vermeye devam etti. Taylan Demirkaya "İletişim Becerileri ve Networking" başlıklı sunumunu yaptıktan sonra "Yatırımcı Sunumu-Asansör Konuşması Seansı" adlı interaktif çalışma seansını gerçekleştirdi. Bu seansı takiben farklı gruplara ayrılan girişimciler, Mercedes-Benz Türk'ten temsilcilerin de bulunduğu jüri üyelerine startup'larını anlattılar ve jüri üyelerinin sorularını yanıtladılar.

Kaynak: Bültenler