Mercedes-Benz Türk'ten CNG Yatırımı

CARMEDYA.COM - Mercedes-Benz Türk; CNG yakıtlı otobüsler için gerçekleştirdiği üretim ve AR-GE çalışmalarına yatırıma devam ediyor.







2016 yılından itibaren Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda CNG'li otobüs üretmeye başlayan Mercedes-Benz Türk'ün bu alandaki yatırımları 1.3 milyon avroyu geçti.



Tüm bu çalışmalar sonucunda yollara çıkan CNG'li Conecto'nun körüklü versiyonu, İstanbul-Haliç Kongre Merkezi'ndeki Gazprom Mavi Koridor Rallisi'nde sergilendi. Yakıt olarak doğalgaz ve türevlerinin kullanıldığı araçların tanıtılmasının amaçlandığı Mavi Koridor Rallisi'nde, körüklü Mercedes-Benz CNG'li Conecto katılımcılar tarafından detaylıca incelendi.



1.3 milyon avroluk yatırım



Mercedes-Benz Türk, sadece CNG'li otobüsler için farklı alanlarda 1.3 milyon avronun üzerinde yatırım gerçekleştirdi. Hoşdere Otobüs Fabrikası içinde, CNG'li otobüse tamamen elektronik cihazlarla 200 bar basabilen dolum tesisi için 2015 yılından günümüze 350 bin avroluk yatırım yapıldı. Bu tesisteki gaz kaçak tespitine dair düzenlemeler için de 150 bin avroluk yatırım gerçekleştirilmesinin sonucunda yaklaşık yarım milyon avroya yakın yatırım yapılarak bu alanda Türkiye'nin en büyük çalışmalarından biri gerçekleştirildi. Yeni bağlantı sistemleri, gaz sızdırmazlık testi ve CNG'li araçlar için patlamaya karşı önlemler kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında çalışanlara eğitim programları da uygulandı.



Mercedes-Benz Türk inovasyonu tekstil tavan



CNG'li otobüsler için özel olarak geliştirilen tekstil kaplamalı tavan uygulaması Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs AR-GE Merkezi'nin bir inovasyonu. Plastik veya benzer diğer malzemelere göre boyanması gerekmeyen tekstil tavan uygulaması; hafiflik, güvenlik ve ekonomiklik gibi sağladığı avantajların yanı sıra çevreci bir kullanım sağlıyor.



Otobüslerinde ilk olarak kabin içindeki hava kanallarında tekstil uygulamasına giderek yüzde 40'a varan hafiflik avantajı elde eden Mercedes-Benz, bu malzemeyi tavan kaplamasına da uyarladı.



Çevreci özellikler işletme maliyetini de düşürüyor



Mercedes-Benz Türk tarafından AR-GE çalışmaları gerçekleştirilerek patenti alınan tekstil tavan uygulaması CNG'li Conecto'nun çevreci özelliklerini daha da üst bir seviyeye taşıyor. CNG'li otobüsler hiç partikül yaymadan seyahat gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor ve emisyon yaymıyor. Dizel veya benzin gibi yakıtlara göre daha uygun fiyatlı doğalgazın kullanılması sebebiyle de işletim maliyetlerinde avantaj sağlıyor. Dolum anından kullanım esnasına güvenlik alanındaki tüm detaylar, Mercedes-Benz'in yüksek standartlarını karşılıyor. Genel tüp sertifikasına sahip olan CNG'li Conecto modellerindeki bu uygulamalar ayrıca TÜV tarafından da onaylandı.



Türkiye'de 2 farklı seçenekte sunuluyor



Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda üretilen CNG'li Conecto'nun "Solo" ve "Körüklü" olarak iki versiyonu bulunuyor. Next Generation Conecto Projesi kapsamında üretilen araçlarda 12 ya da 18 metrelik versiyonlar sunuluyor. CNG'li Conecto modellerinde yeni 7,7 litre hacimli M 936 CNG motor özellikle bu otobüslerin kullanımı için tasarlandı. 1.200 Nm tork üreten motor, dizel Euro 6 standartlarından daha düşük emisyon değerlerine sahip olması sebebiyle daha çevreci özellikler gösteriyor. Bu motorun kompakt yapısı, aynı zamanda hafiflik, servis bakım kolaylığı ve genel anlamda düşük yakıt tüketimi sağlıyor.



CNG'li otobüsler en çok tercih edilenler arasında



Mercedes-Benz, CNG'li otobüs konusunda, uzun yıllardır sürdürdüğü AR-GE faaliyetleri ve dünyanın farklı şehirlerinde kullanılan çevreci otobüsleri sayesinde kapsamlı bir bilgi birikimine sahip. CNG'li otobüslerin tercih edilmesinde en önemli etkenler; kullanım esnasında sağlanan düşük yakıt tüketiminden kaynaklı maliyet avantajı ve çevreye yayılan partiküllerin olmaması. Yakıt fiyatlarının yüksek olduğu ülkeler ya da yeşil belediyecilik anlayışına sahip bölgelerde özellikle CNG'li otobüsler tercih ediliyor.



The post Mercedes-Benz Türk'ten CNG Yatırımı appeared first on Carmedya.

Kaynak: Carmedya.com