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Mercedes-Benz Türk, üretim faaliyetlerine tekrar başlıyor

Mercedes-Benz Türk'ün 20 Nisan'da Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda ve 24 Nisan'da da Aksaray Kamyon Fabrikası'nda faaliyetlerine tekrar başlayacağı bildirildi.

16.04.2020 12:30 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:36
Mercedes-Benz Türk, üretim faaliyetlerine tekrar başlıyor

Mercedes-Benz Türk'ün 20 Nisan'da Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda ve 24 Nisan'da da Aksaray Kamyon Fabrikası'nda faaliyetlerine tekrar başlayacağı bildirildi.


Mercedes-Benz Türk'ten yapılan yazılı açıklamada, şirketin, dünya genelinde yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışanların ve toplumun sağlığına yönelik tedbirler ve uluslararası tedarik zincirindeki lojistik aksamalar kapsamında, 23 Mart'tan itibaren Hoşdere Otobüs Fabrikası ve 28 Mart'tan itibaren de Aksaray Kamyon Fabrikası'nda faaliyetlere 20 Nisan'a kadar ara verdiği anımsatıldı.


"İçinde bulunduğumuz şartlarda yaptığımız işin önemli bir role sahip"

Açıklamada, "İçinde bulunduğumuz şartlarda yaptığımız işin önemli bir role sahip olduğunu biliyoruz. Fabrikalarımızdan çıkan araçlarımız, bugün de toplumun temel ihtiyaçlarının dağıtımında ve topluma gerekli hizmetlerin sağlanmasında kullanılıyor. Bu noktada Mercedes-Benz Türk olarak ülkemize ve topluma olan yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz toplumumuzun ve ekonominin sürekliliği için büyük önem taşıyor." denildi.

Fabrikalarda üterimin tekrar başlayacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Bu sorumluluk bilinciyle, üretimin devamı için gerekli şartların tekrardan sağlanması ile birlikte Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda gerekli tüm tedbirlerimizi alarak ve gelişmeleri yakından takip ederek, 20 Nisan tarihinde Hoşdere Otobüs Fabrikamızda ve 24 Nisan tarihinde ise Aksaray Kamyon Fabrikamızda faaliyetlerimize tekrar başlayacağımızı bildiririz."

Kaynak: AA

Etiketler: Mercedes Benz, Güncel
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