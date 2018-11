Mercedes-Benz X-Class ile X-Macera'da İlk Ayak Tamamlandı!

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz X-Macera etkinliğinin ilk ayağı tamamlandı. 15 günde toplama 3500 km"lik bir rota geride bırakıldı. Aralık 2017"de Türkiye pazarında satışa sunulduğunda yoğun bir ilgiyle karşılanan, yaklaşık 1 yıllık sürede toplam 1.300 adedi aşkın satışa ulaşan Mercedes-Benz"in ilk Pick- Up modeli X-Class, X-Macera projesi ile Türkiye"nin dört bir yanını dolaşmaya devam ediyor. Değişen segment beklentilerini karşılayan ve ilk premium model olan Mercedes-Benz X-Class; konforu, gücü ve prestijiyle kendini kanıtlarken, X-Macera projesiyle tüm bu özelliklerini vurguluyor.Zorlu rotalarX-Macera"nın rotasında Mercedes-Benz X-Class"ın sınırları sonuna kadar zorlanıyor. Aracın limitlerini zorlamak adına Türkiye"nin ve hatta bazı noktalarda dünyanın en zor rotaları listesine giren yerler tercih edildi. Türkgözü"nden başlayan X-Macera, Şavşat Artvin Hatila, Borçka Klaskur, Kaçkar Dağı, Ovit Karadeniz , Derebaşı Virajları, Karanlık Kanyon, Kapadokya , Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, Beyşehir Eğirdir ve Batı Toroslar üzerinden ilerledi. Ardından, Türkiye"nin en Güney-Batı noktalarından sayılan Datça "daki Knidos"a ulaşıldı. X-Macera"nın ikinci aşaması ise zorlu ve yeni rotasıyla hız kesmeden devam ediyor.Muhteşem manzaralar eşliğinde X-MaceraX-Macera projesiyle Türkiye"nin doğal güzelliklerine tanıklık ediliyor. Doğu Karadeniz "den iç bölgelere doğru geçilirken, bağlantı yolları ile birlikte 17 km"lik uzunluğuyla dünyanın en uzun tünellerinden biri olan Ovit Tüneli "nden geçildi. Rotada dünyanın en tehlikeli üç yolundan biri olarak anılan D-915"ten de geçildi. Derebaşı Virajları"nı da kapsayan ve kış şartlarında, karlı bir zeminde aşılan bu yol, Of"u Bayburt "a bağlıyor. Rotadaki bir sonraki durak Doğu Anadolu"nun enfes doğası içerisinde uzanan Karanlık Kanyon olarak bilinen Kemaliye Taş Yolu"ydu. Rotanın takip eden bölümünde, Kapadokya sonrasında, Aksaray"daki Mercedes-Benz Türk Kamyon Fabrikası"na da uğrayan X-Class, burada üretilen kamyonları selamlarken aynı zamanda Fabrika sahası içerisindeki tırmanma eğimli özel test alanında yeteneklerini sergiledi. İç Anadolu"yu aşarak Akdeniz bölgesine giriş yapan X-Macera ekibi, Eğirdir ve Salda Gölleri"ni takiben Datça"daki Knidos"a ulaştı.Sınırları yukarı taşıyor Araç , Pick-Up dünyasının sınırlarını daha da yukarı taşıyor ve sürüş dinamizmi, konfor, tasarım ve güvenlik özeliklerinin yanı sıra geniş kapsamlı kişiselleştirme özellikleri ile de Mercedes-Benz"e has karakteristik değerleri daha da zenginleştiriyor. Zarif çizgileriyle dikkat çeken Mercedes-Benz X-Class, Pick-Up dünyasının sınırlarını daha da yukarı taşıyor ve sunduğu üç farklı donanım seçeneği ile iş ve yaşam tarzlarının beklentilerini karşılıyor.Yol tutuşu artıyorMercedes-Benz X-Class, konfor odaklı süspansiyon geometrisi ve hava kanallı ön ve arka diskleri sayesinde off-road dışında kullanıcısına başarılı asfalt sürüş performansını da sunuyor. Aynı zamanda araç, on iki tuşlu multifonksiyonel direksiyon simidinin ayarlanabilir özelliği sayesinde ergonomik vücut duruşunu iyileştiriyor ve rahat bir pozisyonda şürüş keyfini mümkün hale getiriyor. Mercedes-Benz X-Class, tüm zeminler için dört tekerlekli çekiş sistemi sunuyor. Araç, Low Mod (Düşük hızda 4×4) ve 4MATIC kilitli aks diferansiyeli ile her türlü yol ve zemin koşulunun üstesinden gelebiliyor. Mercedes-Benz Power X 250d 4MATIC, 2298 cc hacmindeki sıralı 4 silindirli X 250d 4MATIC, 3750 d/d"de 190 HP güç ve 1500 d/d"den itibaren 450 Nm tork üretiyor. Gücünü dört tekerleğe birden aktarabilen X 250d 4MATIC, arzu edildiği takdirde sadece arkadan itişli olarak da ilerleyebiliyor.The post Mercedes-Benz X-Class ile X-Macera"da ilk ayak tamamlandı! appeared first on Carmedya.