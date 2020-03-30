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Mercedes Formula 1 takımı Covid-19 hastaları için solunum cihazı üretmeye başladı

Yaklaşık 100 kadar hastada denenecek CPAP makinaları İtalya'da yaygın bir şekilde kullanılmış ve olumlu sonuçlar alınmıştı. Cihazların, hastaların yoğun bakım ünitesine alınmadan iyileşmesini sağlayarak, İngiltere'deki Ulusal Sağlık Hizmeti'nin yükünü hafifletmesi bekleniyor.

30.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:44
Mercedes Formula 1 takımı Covid-19 hastaları için solunum cihazı üretmeye başladı
Mercedes Formula 1 ekibi, Covid-19 hastalarının yoğun bakıma girmeden tedavilerine yardımcı olacak bir solunum cihazının üretimine başladı.

University College London'daki mühendisler ve sağlık uzmanları, uyku esnasındaki solunum bozukluklarının tedavisinde kullanılan CPAP adlı cihazları Covid-19 hastaları için geliştirdi, Mercedes ise üretimini üstlendi. 100 saat gibi kısa sürede, proje aşamasından üretimine geçilen cihaz, klinik denemeler için onay aldı.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Koronavirüs, Mercedes, Dünya
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