Mercedes İçin "El Değmeden" Kabin Üretimi

Kaynak: AA

ABDULLAH DOĞAN - Sarıgözoğlu Aksaray Pres Metal Fabrikası'nda, yerli pres hattı ve yüksek teknolojiye sahip otomasyonla Mercedes kamyonlarına ait kabin parçaları el değmeden üretiliyor.Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde Mercedes Benz Türk'e hizmet vermek amacıyla kurulan fabrika, yan sanayi performans değerlendirmelerinde "A" sınıfında yer alıyor.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, hafta sonu fabrikadaki incelemeleri sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesisin en önemli karoser üreticilerinden biri olduğunu söyledi."Üretimde dijital dönüşümün en güzel örneklerinden"Bakan Varank, fabrikanın yerli pres hattının açılışının da kendisi tarafından gerçekleştirildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:"Türkiye'nin ilk yerli pres hattına sahip bu fabrika, ülkemizde yakalamak istediğimiz, üretimde dijital dönüşümün en güzel örneklerinden bir tanesi. Buradaki pres hattının tamamı yüzde 100 yerli olarak üretildi. Parçalar otomasyona giriyor, hiç el değmeden kapı olarak çıkıyor. Bu otomasyonda bunu başaran dünyada başka bir firmamız yok. Dünyadaki ilk örneklerdendir. Buraya gelmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sanayicinin, üreticinin yanında olmak istiyoruz. Onlarla beraber yaşayalım ve oturup kalkalım, dertleriyle ilgilenelim."Sanayicilerin, ülkeye katma değer ürettiğini ve istihdam sağladığını vurgulayan Varank, "Türkiye'de dijital dönüşümü yakalamış tam otomasyonlu süreçlerin, bilgisinin, datasının takip edildiği bir sistem Aksaray'da kurulmuş oldu. Dünyada rekabet etmek istiyorsanız verimlilik artışıyla bunu başarabilirsiniz. Bunun da en önemli yolu verimli çalışmayla oluyor. İşte dijital dönüşümü yakaladığınızda dünya ile daha iyi rekabet edebilecek sistemi de kurmuş oluyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu."Mercedes kamyonların kapı ve kabin parçalarını yapıyoruz"Firmanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Sarıgözoğlu da preste basılan sac parçalarından bazılarının kapılarla ilgili olduğu bilgisini verdi.Kapının iç ve dış sacı ile emniyet kuşaklarının kaynaklarla kenetlendiğini anlatan Sarıgözoğlu, "Yaklaşık 350 punta kaynak yapılıyor. Bu işlemleri yapan otomatik sistem kurduk. Yaklaşık 350 punta kaynağını ve robottan robota geçişleri yapabilen bir altyapıyla el değmeden Mercedes kamyonların kapı ve kabin parçalarını yapıyoruz. Robot otomasyonu açısından da yerli üretimi kullanan bir firmayız." diye konuştu.Sarıgözoğlu Aksaray Pres Metal Fabrikası, 14 bin metrekaresi kapalı, 20 bin metrekarelik alanda 200 çalışanıyla faaliyet gösteriyor.Bünyesinde 5 bin tonluk presler, plazma, punta kaynak, perçin, boya hattı ve 3D ölçüm cihazı bulunan fabrikada, Mercedes Benz Türk'ün yanı sıra, MAN ve EVOBUS firmalarına da aynı zamanda şasi, travers, akü taşıyıcısı üretimi gerçekleştiriliyor.