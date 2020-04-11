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'Mercedes Kadir' Polis Haftasını unutmadı

Araba sandığı tahta sırık ile dolaşarak Malatya'nın maskotu haline gelen 'Mercedes Kadir' lakaplı Fatih Kaydı, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'i telefonla arayarak Polis Haftasını kutladı.

11.04.2020 09:48 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:48
'Mercedes Kadir' Polis Haftasını unutmadı
Araba sandığı tahta sırık ile dolaşarak Malatya 'nın maskotu haline gelen ' Mercedes Kadir' lakaplı Fatih Kaydı, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'i telefonla arayarak Polis Haftasını kutladı.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Malatya'da da 'Mercedes Kadir' olarak bilinen Fatih Kaydı, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile telefonla görüntülü görüşerek polis haftasını kutladı.

Bu arada bir temizlik firması yetkilisi Süleyman Eski'de, Mercedes Kadir'e maske ve dezenfaktan hediye ederek Korona Virüse karşı dışarı çıkmaması konusunda uyardı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mercedes, Malatya, Fatih, Polis, Güncel
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