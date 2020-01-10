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Mercedes lüks araç satışında liderliğini korudu

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz, rakipleri BMW ve Audi'yi dört yıldır geride bırakırken, 2019'da da lüks araç satışlarındaki birinciliğini sürdürdü.

10.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:50Mercedes lüks araç satışında liderliğini korudu
Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz, rakipleri BMW ve 'yi dört yıldır geride bırakırken, 2019'da da lüks araç satışlarındaki birinciliğini sürdürdü.
Alman lüks otomobil üreticileri Mercedes-Benz, BMW ve Audi geçen yılki satış rakamlarını açıkladı.
Buna göre, BMW AG'nin kendi adını taşıyan BMW markasının geçen yıl satışları yüzde 2 artarak 2,17 milyon adetle rekora ulaştı.
Stuttgart merkezli Mercedes ve Volkswagen Group'ın markası Audi, 2019'un satış rakamlarını dün açıklamıştı. Mercedes, geçen yılki satışlarını 2018'e kıyasla yüzde 1,3 artırarak 2,34 milyona yükseltti.
Ingolstadt merkezli Audi ise 2019'de lüks binek otomobil satışlarını yüzde 1,8 yükselterek 1,85 milyona çıkardı.
Böylece, Mercedes en önemli rakipleri BMW ve Audi'yi geride bırakarak dünyanın en çok satan lüks araç üreticisi konumunu korumuş oldu.
BMW AG'nin 2019 Mini ve Rolls-Royce dahil toplam satışı 2,52 milyon olarak açıklandı.
Şirket, BMW ve Mini markalarının Avrupa'daki satışlarının ekonomik ve politik belirsizlikler nedeniyle bir önceki yıla göre bir miktar düştüğünü vurguladı ve bu yılın satışlarının bir önceki yılın seviyesinde olmasını beklendiğinin de altını çizdi.

Mercedes Benz, Mercedes, Audi, Güncel

Kaynak: AA

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