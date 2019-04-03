Mercedes Shanghai'ye Hazırlanıyor

CARMEDYA - Mercedes-Benz Shanghai
Otomobil Fuarı için hazırlanıyor. Marka fuarda GLB konseptini ön plana çıkaracak.
Bunun duyurusunu yapan marka, haberde bu konseptin iç mekanfotoğrafını kullandı. MBUX çift ekranlı versiyon iç mekanın havasınıdeğiştirmiş. Havalandırma ızgaralarının da yine ailedeki diğer otomobillerden tanıdıkgeldiğini belirtmek gerekir.
GLA ve GLC'nin yerini alacak
GLB, markada bir çok modelin yerini almış durumda. GLK gibiköşeli hatlara sahip olması beklenen model, tasarım konusunda dinamikgörünecek.
Hangi motorlar ile gelecek?
Bu konu henüz netleşmedi. Ancak tahminler dört silindirlidizel ve benzinli versiyonların modelde yer alacağı. Bu motorlar 300 ve 400 HPgüç seviyesi üzerinde olacak. AMG versiyon olarak ise GLB 35 ve GLB 45'insunulacağı gündemde.
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Kaynak: Carmedya.com