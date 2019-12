Mercer Türkiye, '2019 Ücret ve Yan Haklar Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı

Mercer Türkiye ve Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) işbirliğinde düzenlenen toplantıda, Mercer Türkiye '2019 Ücret ve Yan Haklar Araştırması' sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2020'de planlanan ücret artış bütçesi yüzde 12 ila 15 arasında olacak.EGİAD'da düzenlenen toplantıda, Mercer yetkilileri tarafından 'Küresel Yetenek Trendleri & 2019 Ücret ve Yan Haklar Araştırması'nın sonuçları paylaşıldı. Buna göre, 2020'de planlanan ücret artış bütçesi yüzde 12 ila 15 arasında olacak. Toplantıda, Mercer Türkiye Kariyer Yetenek Yönetimi Ödüllendirme ve Bilgi Çözümleri Danışmanlığı Bölümü Lideri Okan Sezer, "Dünyada Yetenek Yönetimi Süreçleri Nereye Gidiyor?" konulu sunum yaparken, Mercer Türkiye Ücret Yönetimi ve Mobil İşgücü Expat Yönetimi Danışmanlığı Lideri Güneş Nalbantoğlu ise "2019 Ücret ve Yan Haklar Araştırması Sonuçları" sunumunu gerçekleştirdi. Mercer'ın her sene küresel ölçekte gerçekleştirdiği ve dünya genelindeki 16 coğrafyadan ve 9 kilit sektörden 7 bin 300'den fazla üst düzey yönetici, İK lideri ve çalışanın katıldığı araştırma; iş dünyasının geleceğini şekillendiren ilk dört eğilimi ortaya çıkardı. Mercer'ın 'Küresel Yetenek Trendleri Araştırması'nda, 2019'un dört ana iş gücü eğilimi, 'İşi geleceğin değeriyle hizalamak', 'Marka rezonansı oluşturmak', 'İş ortamını düzenlemek' ve 'Değişimi yetenek merkezli bir şekilde gerçekleştirmek' olarak sıralanıyor.Toplantıda, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan ve Mercer Türkiye Genel Müdürü Dinçer Güleyin de önemli bilgiler paylaştı. Mercer Türkiye Genel Müdürü Dinçer Güleyin, modern (esnek) çalışma sonucu çalışanların işe geç kalma korkusundan sıyrıldığını ve kişisel gelişimlerine daha fazla vakit ayırdığını belirterek, "Er veya geç bu değişim her sektörde yaşanacak" dedi. EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan da, "Üstün yetenek geleceğin en önemli rekabet avantajı kaynağı olacak" diye konuştu."Üstün yetenek geleceğin en önemli rekabet avantajı kaynağı olacak"Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, "Üstün yetenek geleceğin en önemli rekabet avantajı kaynağı olacaktır. Ondan fayda sağlamak isteyen herhangi bir şirket en üstten başlayarak, şirket içindeki tüm seviyelerde yetenek zihniyetini yerleştirmelidir. Yetenek yönetimini bir öncelik haline getiren organizasyonlar daima kazanacaktır. Yetenek yönetiminin artık örgütler için kilit bir şekilde stratejik bir zorunluluk haline geldiğini söylemek mümkündür. Çünkü yeni pazarlara girme, globalleşme, rekabetçi pazar koşulları ve daha gelişmiş olan ve hızla değişen teknolojilerin giderek yaygınlaşması, yetenekler konusunda da yeni ihtiyaçları beraberinde getirmek durumunda kalıyor" ifadelerini kullandı."Yöneticilerin bunu desteklemesi gerekiyor"Toplantıda değerlendirme yapan Mercer Türkiye Genel Müdürü Dinçer Güleyin, 'esnek çalışma' olarak bilinen modern çalışma saatleri hakkında şunları söyledi:"Bizim şirketimizde artık ofiste bulunmak zorunda değilsin. Haftada bir gün 'kendini nerede iyi hissediyorsan orada ol, oradan çalış' diyoruz. Çalışan açısından kritik nokta ise şu; 'uzaktan çalıştıkça, o sosyal iklimin bir parçası olmayıp gözden uzak olursam bu benim kariyerim için sorun olur mu, şirketteki fırsatları elde etmemin önünde bir şeyleri kaçırmama neden olabilir mi?' En önemli sorulardan biri bu oluyor. Burada esas ve ana sorumluluk bu çalışma modelini destekleme konusu yöneticilerde. Yöneticilerin bunu desteklemesi gerekiyor.""Kaçınılmaz ve kendimizi değiştirmek zorundayız"Modern çalışma uygulamasının negatif bir etkisini görmediklerini kaydeden Güleyin, "En önemlisi, insanlar işe geç kalma korkusundan sıyrıldı. Çünkü onlara ne zaman ofise gelebilecekleri ile ilgili bir serbesti tanıyorsunuz. Bu endişeden sıyrılmak müthiş bir konfor sağlıyor. Akşam iş çıkışı saatlerinde trafikte zaman kaybetmemiş oluyorlar. Ayrıca, çalışanlar kişisel gelişime daha fazla zaman ayırmaya başladılar. Biz bunu teşvik ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Bizim çekirdek saatlerimiz 10.00-16.00 arası. 'Eğer müşteride değilsen bu saatler arasında buralarda ol' diyoruz. Bunu daraltmayı ve daha esnek çalışmaya geçmeyi düşünüyoruz. Şu an da 25 bin çalışana sahip olan Mercer'da hiç ofise gitmeden çalışan pek çok danışman var. Er veya geç bu değişim her sektörde yaşanacak. Hepimiz deneyimliyoruz. Bizim ilk çıkış noktamız kadınlardı. Aslında buna 'esnek çalışma' değil, 'modern çalışma' demeliyiz. Çıkışımız kadınlarla oldu ama bitişimiz herkese dokundu. Yöneticiler olarak şunun farkında olmalıyız; bu değişim yaşanıyor, kaçınılmaz ve kendimizi değiştirmek zorundayız" diye konuştu."Ücret deyince akla maaş geliyor"Mercer Türkiye Ücret Yönetimi ve Mobil İşgücü Expat Yönetimi Danışmanlığı Lideri Güneş Nalbantoğlu, çalışanların aldığı ücretin, futbol ve politika gibi herkesin içinde olduğu bir konu olduğunu belirterek, "Ücret deyince akla maaş geliyor. Ama artık şirketlerin çalışanlarına sağladığı başka ücret enstrümanları da var. Yol yardımı, yiyecek yardımı gibi toplam garanti ücret, toplam nakit ücret, toplam ücret ve toplam gelir paketi var. Türkiye'de şirketlerin sağladığı olanaklar bakımından zengin bir ülkeyiz. Cep telefonu, şirket aracı, özel sağlık sigortası ve sosyal kulüp gibi çeşitli ayrıcalıklar var. Ancak bizde baz ücret algısı AB'ye göre hala yüksek. Daha zengin yan hak paketler tasarlanıyor ama hala yeterli seviyede değil. Türkiye'nin ücret konusunu etkileyen en büyük şey ise enflasyon. Türkiye enflasyonda çok dalgalanma gördü. Bu yıl yüzde 12 ile enflasyonu kapatacağımızı tahmin ediyoruz. Geçen sene asgari ücret yüzde 26 artmıştı" diye konuştu."Şirketlerin yüzde 99'u geleceğe hazırlanıyor"Mercer Türkiye Kariyer Yetenek Yönetimi, Ödüllendirme ve Bilgi Çözümleri Danışmanlığı Bölümü Lideri Okan Sezer ise işlerin doğasının değiştiğini, işlerin evrildiğini ve değişime uğradığını ifade ederek, "Bu olguyu takip edenler süreci iyi yönetiyor. Şirketlerin yüzde 99'u geleceğin işlerine hazırlanmak için aksiyon içindeler. Bu bir hazır olma mücadelesi. Temel nokta insan stratejisi geliştirmektir. Şirketler yeni beceri geliştirmek için kişi başına bin dolar yatırım yapıyor" ifadelerine yer verdi.Toplantıda, son yıllarda İstanbul ve İzmir arasındaki ücret artış oranı farkının azaldığı, en büyük gelişim alanının yan hak yapılandırması olduğu belirtildi. Kasım ayında yapılan ücret artışı ve yan haklar trendleri raporuna göre ise, Ege Bölgesinde ücret artışı Türkiye geneliyle paralellik göstererek yüzde 16 olarak gerçekleşti. - İZMİR