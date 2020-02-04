'Mercimek' Çorbası Liderliği Kaptırmıyor

Yemeksepeti, dünyada her yıl 4 Şubat'ta kutlanan Çorba Günü'nde kullanıcılarının çorba tüketimi alışkanlıklarını araştırdı.

Yemeksepeti kullanıcıları 2019 yılında 5,5 milyon çorba siparişi verdi. Ülke olarak çorbayı çok seviyor ve tüketiyoruz. Türk mutfağının temel gıdalarından olan ve yüzlerce yöresel çeşidi olan çorba, restoranların menülerinde de farklı çeşitleriyle yer buluyor.

2.800 çeşidin şampiyonu mercimek çorbası

Her yöreden ve ülkeden 2.800'ün üzerinde çorba çeşidi bulunan Yemeksepeti'nde, restoranların %75'inin menüsünde çorba var.

Uzun yıllardır kullanıcıların en sevdiği çorba olmaya devam eden Mercimek çorbası, 2019 yılında 2 milyondan fazla porsiyon ile toplam çorba siparişlerin neredeyse yarısını oluşturdu.

Kullanıcıların birleştiği bir diğer ortak lezzet olan Ezogelin çorbası siparişlerin 2. sırasında yer alırken sırasıyla Tavuk Suyu ve Kelle Paça çorbası ise en sevilen ortak lezzetlerden oldu.

Ayrıca, klasik lezzetlerden olan Tavuk Suyu çorbası siparişleri en çok artarken onu sırasıyla Balık çorbası, Yayla çorbası ve Ayran Aşı takip etti.

Yöresel çorbalar herkesin tercihi

Kullanıcılar Gaziantep'ten Konya'ya, Adana 'dan Tokat 'a farklı şehirlerin yöresel çorbalarını da online olarak sipariş ediyorlar.

Yöresel çorbalar arasında Gaziantep'in sevilen çorbası Beyran en çok sipariş verilen çorba oldu. Adana'nın meşhur lezzeti Yüksük çorbası %78 artış ve Tokat'tan gelen lezzet Toyga çorbası %74 artış ile 2019'da sipariş sayısını en çok artıran iki çeşit oldu.

Sakatat çorbaları yükselişte

Sakatat çorbaları %33 oranla 2019 yılında sipariş sayısını artıran çorbalardan oldu. Türk mutfağının klasik lezzetlerinden olan Kelle Paça, İşkembe çorbaları geçtiğimiz yıldan çok daha fazla sipariş edilerek en sevilen çorbalar arasında yerlerini alıyorlar.

Dünya çorbalarına karşı temkinliyiz

Konu çorba oldu mu Türk insanı kendi kültüründen çok da uzaklaşmayı sevmiyor.Online siparişlerde kullanıcılara sunulan dünya mutfaklarına ait çorba çeşitleri artmasına rağmen sipariş adetlerinde artış yaşanmadı. Uzakdoğu mutfağının ünlü çorbalarından Miso, Wonton ve Noodle çorbasının siparişleri sabit kaldı.

Çorba ve lahmacun en sevilen ikili

Yemeksepeti, kullanıcılarının çorbanın yanına en çok neyi yakıştırdığını da araştırdı. Kullanıcılar 2019 yılında çorbanın yanında en çok lahmacun siparişi verdi. Lahmacunu sırasıyla Adana dürüm ve Tavuk Pilav takip etti.

Hafta içi daha çok tüketiyoruz

Çorba diğer ürünlerin aksine hafta içleri daha çok tüketiliyor. Hafta içinde siparişleri çorbanın lider olduğu gün ise pazartesi.