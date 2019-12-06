Mercimekte fark ödemesi desteği artırılacak

Bulunduğu coğrafyada baklagil üretimi, ticareti ve sanayisinde lider konumunda olan ve işleme, paketleme tesislerinde dünyanın ileri teknolojilerini kullanan Türkiye, Dünya toplam baklagil üretimi dikkate alındığında, en büyük üreticiler arasında ilk üç içerisinde yer almakta. Kırmızı mercimek ihracatında ise dünyada 3. sırada yer alıyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli, 2008'den bu yana baklagillerde verilen fark desteği ödemelerini hatırlattı, bundan sonraki süreçte de üretimin sürdürülebilirliği için çalışacağız, dedi. Bakan Pakdemirli; ''Bakanlığımızca nohut, mercimek ve kuru fasulye üreten üreticilerimize 2008 yılından itibaren fark ödemesi desteği uygulaması başlattık. Destek birim fiyatını 2015 yılında 10 Krş/kg'dan 20 Krş/kg'a, 2016 yılında 30 Krş/kg'a ve 2018 yılında da 50 Krş/kg'a yükselttik. Uygulama ile baklagil üretimimize bir ivme kazandırmış olduk. Mercimek, insanımızın beslenmesinde temel ürünler içerisinde olmasının yanında yaptığımız ihracat ile de ülke ekonomisine sağladığı katkı nedeniyle üretiminin sürdürülebilirliği olması gereken bir ürün'' diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, bugüne kadar verilen fark desteği ödemesinin yeniden düzenleneceğini belirtti. Pakdemirli; ''Baklagil fark ödemesi desteğini mercimek lehine düzenleyeceğiz. Günümüzde ekilişlerin yoğun olduğu Güneydoğu Anadolu bölgemize sıkışmış olan üretim alanlarımızı farklı bölgelere de genişleteceğiz. Hayata geçireceğimiz projelerde mercimek üretimine öncelik vereceğiz. Özellikle kırmızı mercimek üretimi konusunda üreticilerimize yönelik eğitim ve yayım çalışmalarına hız vererek, tarım alanlarının boş bırakılmadan mercimeğe yönelmesini sağlayacağız. Yürüteceğimiz çalışmalar neticesinde üreticimizin mercimek üretimine olan ilgisini artıracağız ve ülkemiz tarımında sürdürülebilirlik, ülkemiz insanının tüketimi ve dış ticaretimiz için önemli bir adım atmış olacağız'' diye konuştu.