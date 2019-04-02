Merck Türkiye Üçüncü Kez "En İyi İşveren" Seçildi

Top Employers Institute (En İyi İşverenler Enstitüsü) tarafından gerçekleştirilen bağımsız araştırma sonucunda Merck Türkiye, son iki yıldır olduğu gibi 2019 yılında da Ortadoğu'da, Avrupa'da ve Türkiye'de "En İyi İşveren" ödülüne layık görüldü.

118 ülkede 1.500'den fazla şirketi içeren, Top Employers Institute tarafından yapılan uluslararası araştırma, en iyi İK uygulamaları anketi ve bağımsız denetim ile belirleniyor. Araştırmada çalışanlara sunulan şartlarda en yüksek standartlara sahip lider şirketler ödüllendiriliyor. Merck Türkiye, 2019 yılında da hem Avrupa'da hem de Ortadoğu'da bu standartları yerine getirerek her iki bölge için de ödüle hak kazandı.

Merck Türkiye Genel Müdürü Şehram Zayer, üç yıl üst üste bu ödüle layık görülmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Merck, global ölçekte de en az 20 ülkede Top Employer olma kuralını sağlamıştır. 2019 yılında 23 ülkenin bu ödüle layık görülmesi ile Merck Global Top Employer ödülüne hak kazanmıştır. Merck Türkiye olarak yüksek puanlar ile Merck Global Top Employer ödülüne de katkıda bulunmuş olmaktan gururluyuz" dedi.

Merck Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Gaye Mescioğlu ise "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz yetenek stratejisi ve yetenek geliştirme, ücret ve performans yönetim süreci, kariyer planlama ve yedekleme süreçleri, eğitim ve gelişim fırsatları alanlarında geçtiğimiz iki yıla göre daha da yüksek puanlar alarak bu ödüle layık görüldük" dedi.

Mescioğlu, şirket çalışanlarına tanınan yurt içinde ve yurt dışında kısa veya uzun dönemli çeşitli kariyer fırsatları, esnek çalışma saatleri, verimli ofis uygulamaları, gerek Türkiye'de gerekse globalde çeşitli eğitim ve gelişim fırsatları, kapsamlı yan faydalar gibi uygulamaların hedefledikleri çalışan profilini şirkete çekmek için önemli katkılar sağladığını belirtti.

Kaynak: Bültenler