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Merder Bölgesi'nde halı dokuma tezgahları artırılacak

Sivas Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından merkeze bağlı belde ve köylerde alan taraması yapıldı.

22.09.2019 12:14Merder Bölgesi'nde halı dokuma tezgahları artırılacak
Sivas Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından merkeze bağlı belde
ve köylerde alan taraması yapıldı.
Kurumun müdürü Ramazan Baker ve halıcılık öğretmeni Hasan Fehmi Dönmez, Merder Bölgesi'ndeki Yıldız Beldesi ile Olukman, Yakupoğlan,
Kurtlapa, Gümüşdere, Alahacı, Ovacık ve Karaçayır köylerinin ziyaret ederek köylülerin taleplerini dinledi.
Baker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin açılabilecek kurslar bakımından
Sivas'ın potansiyeli en yüksek yeri olduğu belirtti.
Bölgede kaliteli halıların dokunduğu 40 tezgah bulunduğunu aktaran Baker, şöyle konuştu:
"Biz bu bölgede iki köyümüze daha halı atölyesi açarak tezgah sayımızı bu yıl
için 70'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bölge halkımızın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda bir adet mefruşat
kursu ile bir adet peynir üretim kursu açmayı planlıyoruz. Yıldız Dağı Kayak Merkezi sayesinde
nüfus göçünün durduğu bölgemiz için Belediye Başkanımız ve muhtarlarımızla ileriye dönük
istihdam sağlayacak güzel projelerimiz var."

Halk Eğitimi Merkezi, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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