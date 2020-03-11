Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Merdin'de PKK'lı terörist tutuklandı - Haberler

Merdin'de PKK'lı terörist tutuklandı

Mardin'de Zelal Botan kod adlı Melahat Yamaç ismindeki terör örgütü PKK üyesi kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11.03.2020 13:37 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:37
Merdin'de PKK'lı terörist tutuklandı
Mardin 'de Zelal Botan kod adlı Melahat Yamaç ismindeki terör örgütü PKK üyesi kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltında altına alınan Zelal Botan kod adlı Melehat Yamaç isimli terörist sevk edildiği adli makamlarca silahlı terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Mardin, PKK, 3. Sayfa

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek Haberler
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Haberler
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Haberler
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı Haberler
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak Haberler
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu Haberler
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı Haberler
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı Haberler
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı