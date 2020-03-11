Merdin'de PKK'lı terörist tutuklandı
Mardin'de Zelal Botan kod adlı Melahat Yamaç ismindeki terör örgütü PKK üyesi kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.
11.03.2020 13:37 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:37
Mardin 'de Zelal Botan kod adlı Melahat Yamaç ismindeki terör örgütü PKK üyesi kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltında altına alınan Zelal Botan kod adlı Melehat Yamaç isimli terörist sevk edildiği adli makamlarca silahlı terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN
Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltında altına alınan Zelal Botan kod adlı Melehat Yamaç isimli terörist sevk edildiği adli makamlarca silahlı terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN
Kaynak: İHA
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