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Merdiven altı maske üreticisinden ilginç savunma: "Deneme aşamasındaydım"

Merdiven altı maske üreticisinden ilginç savunma: "Deneme aşamasındaydım" Bursa'da Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri merdiven altı üretilen 2 milyon liralık dezenfektan ile binlerce maskeye el koydu Bursa'da Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri, korona salgını nedeniyle vatandaşın...

02.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:23
Merdiven altı maske üreticisinden ilginç savunma: "Deneme aşamasındaydım"
Bursa 'da Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri merdiven altı üretilen 2 milyon liralık dezenfektan ile binlerce maskeye el koydu
BURSA - Bursa'da Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri, korona salgını nedeniyle vatandaşın en çok talep ettiği dezenfektan ve maske üreten iki merdiven altı imalathaneye baskın yaptı. İlk baskında satışa hazır piyasaya değeri 2 milyon TL olan kaçak ve sağlıksız dezenfektan malzemesi ele geçirildi. Diğer baskında ise ayaklar altında binlerce yüz maskesi üretirken yakalanan şahsın 'Deneme sürecindeyim' sözleri de korona salgını ile birlikte hatırlanacak.
Korona salgını ilgili mücadele sürecin de sağlık çalışanlarının ardından gece gündüz demeden çalışan kamu çalışanları arasında temizlik işçileri ve zabıta ekipleri geliyor. 1 Milyonu aşan nüfusu ile Türkiye'nin en büyük ilçeleri arasında yer alan Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 13 Mart tarihinden itibaren 24 saat mesai uygulaması ile görev yapan ekipler, bir yanda düzenli olarak ortak kullanım alanlarını dezenfeksiyonu yaparken, diğer yanda halk sağlığını tehdit eden kaçak ve ruhsatsız işletmelere göz açtırmıyor.
İlk baskının adresi Osmangazi İlçesi'nin Küçükbalıklı Mahallesi. Aldıkları ihbarı değerlendiren Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri gece geç saatte gerçekleştirdikleri baskın da tonlarca dezenfektan malzemesi ele geçirdi. Kaçak depoya baskın yapan ekipler, korona virüsü nedeniyle en çok talep edilen ürünlerin başında geldiği için hem yüksek fiyata satılan hem de bulunması zor olan el dezenfektanları piyasaya sürülmeden topladı. Farklı litrelik paketlerde hazırlanan el dezenfektanlarının piyasa değerinin 2 milyon TL olduğu öğrenildi.
"Deneme aşamasındayım" dedi.
Baskın yapılan diğer merdiven altı imalathanenin adresi ise Hüdavendigar Mahallesi oldu. Vatandaşların virüsten korunmak için yoğun şekilde talep ettikleri maske ihtiyacını fırsata çevirmek isteyen bir şahsın, ayaklar altında ve son derece sağlıksız koşullar da ürettiği kaçak maskelere el koyuldu. Üretime devam ettiği binlerce adet maske ile yakalanan şahıs, 'İznim yok. Deneme aşamasındayım' sözleri ile kendisini savundu.
"Göç açtırmayacağız"
Korona virüsü nedeniyle toplum sağlığının zaten kritik bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kaçak ve son derece sağlıksız koşullar da üretilen dezenfektasyon ve maskeler ile vatandaşın hem parasına göz dikip hem de sağlığını tehdit edenlere fırsat tanımayacaklarını açıkladı.
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Merdiven altı maske üreticisinden ilginç savunma: ’Deneme aşamasındaydım’

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Zabıta, Bursa, Genel

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Merdiven altı maske üreticisinden ilginç savunma: "Deneme aşamasındaydım"
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