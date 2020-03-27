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Merdiven altı maske üretimine şok baskın

Merdiven altı maske üretimine şok baskın Bursa'da Yıldırım Belediyesi ekipleri merdiven altı kaçak maske üretimi yapan imalathaneye yapılan baskın sonucu 600 adet maske ele geçirdi.

27.03.2020 09:22 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:23
Merdiven altı maske üretimine şok baskın
BURSA - Bursa 'da Yıldırım Belediyesi ekipleri merdiven altı kaçak maske üretimi yapan imalathaneye yapılan baskın sonucu 600 adet maske ele geçirdi.
Bir ihbarı değerlendiren Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polis desteğiyle kaçak maske imalatı yapılan bebe konfeksiyon atölyesine baskın yaptı. Operasyonda yüzlerce maske ele geçirildi.
Operasyon sonucu iş yeri sahibine cezai işlem uygulanırken, iş yeri mühürlenerek kapatıldı. Yapılan aramalarda ise 600 adet tıbbi maske ele geçirildi. Merdiven altı maske üretimine şok baskın

Kaynak: İHA

Etiketler: Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa

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Merdiven altı maske üretimine şok baskın

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