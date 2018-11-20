Merdiven Altı Performans İlaçlarının Fiyatları Dudak Uçuklattı

20 Kasım 2018 Salı 12:46



20 Kasım 2018 Salı 12:46

Bursa'da piyasa değeri 5 milyon lira olan çok sayıda merdiven altı cinsel gücü artırıcı performans malzemesi ele geçirildi. Malzemeleri el altından satan 4 şahıs gözaltına alındı.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri merdiven altı cinsel gücü artırıcı ilaç ve malzeme sattıkları yönünde ihbar bulunan 2 iş yerine baskın yaptı. Baskında cinsel gücü arttırıcı olduğu tespit edilen 865 bin adet ürün ele geçirildi. Ürünlerin arasında cinsel gücü arttırıcı kapsül, macun, içecek, gıda takviye malzemesi, ambalaj malzemeleri, ilaçların yapıldığı kazanlar ve ürün yapımında kullanılan hassas terazi bulunuyor. Piyasa değerinin 3 milyon 500 bin lira ile 5 milyon lira arası olduğu tahmin edilen ürünlere el konulurken, 4 kişi gözaltına alındı. Şahısların adli işlemleri devam ediyor. - BURSA