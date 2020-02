Merdiven altı spor salonlarına sıkı takip

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Ankara 'da yeterlilikleri ve çalışma izin belgeleri olmayan 300'e yakın salon tespit ettiklerini ve denetimlerin sıklaştırılarak sürdürüleceğini belirtti.Bolu Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nu ziyaret eden Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pilates, step ve aerobik gibi cimnastik branşlarının yapıldığı spor salonlarına yönelik, federasyon olarak, yönetim kurulu kararıyla özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere özel denetimlerinin başladığını söyledi.Ankara'da yapılan denetimlerin tamamlandığını vurgulayan Çelen, "Ankara'da 300'e yakın çalışma izin belgesi olmayan salon tespit ettik. Bu denetimlerimiz sıklaşacak." diye konuştu.Çelen, Ankara'nın ardından İstanbul ve İzmir'de denetimlere devam edeceklerini belirterek, kendilerinden yeterlilik belgesi almayan spor salonlarını yeterlilik belgelerini almaları konusunda uyardı."Ehliyetsiz insanlara kendilerini emanet etmesinler"Denetlenen bazı salonlarda çalışma izin belgelerinin dahi olmadığını gördüklerini anlatan Çelen, şunları kaydetti:"Belediyeden ruhsatlarını almışlar. Sağlık İl Müdürlüğünden izinlerini, vergi numaralarını almışlar Maliye Bakanlığından ama Gençlik ve Spor Bakanlığının çalışma izin belgelerini almamışlar. Bunları tespit ettik. Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir'de çok sayıda yeterlilik, çalışma izin belgesi olmayan salon tespit ettik."İzin belgesi olmayan yerlere giderek spor yapanlara seslenen Çelen, "Spor salonlarında spor yapanların gittikleri salonun çalışma izin belgelerinin olup olmadığı yönünde bir araştırma yapmalarını öneriyorum. Burada neyi kontrol ediyoruz, oradaki eğitmenlerin de belgesinin olup olmadığını kontrol ediyoruz. İnsanlarımızın spor yaparken tabiri caizse ehliyetsiz insanlara kendilerini emanet etmelerini doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.Çelen, vatandaşlara, özellikle pilateste Türkiye Cimnastik Federasyonundan belgeli antrenörlerden ders almaları tavsiyesinde bulundu.İşletmelere bir ay süre tanınacakGençlik ve Spor Bakanlığının Özel Beden Eğitimi İşletmeler Yönergesi'nin bulunduğunu hatırlatan Çelen, "Bu yönetmeliğe göre Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün çalışma izin belgesi yani ruhsat son koşul ama maalesef işlemeler belediyeden ruhsatlarını aldıktan sonra il müdürlüklerine çok fazla gitmiyor. Bazıları da bilmiyor. Biz tespit ettiğimiz salonların ruhsatlarının iptal edilmesine kadar hem ilgili belediyelere hem de il müdürlüklerimizin katkılarıyla işletmelere bildireceğiz. Kendilerine bir ay gibi süre tanınacak. Eksikliklerini gidermeyen işletmeler hakkında da yasal olarak işlemler başlatılacak." ifadelerini kullandı.İstanbul'daki denetimlerin ay sonuna kadar devam edeceğini aktaran Çelen, mart ayı itibarıyla da İzmir'de denetimlere başlayacaklarını, Ankara, İstanbul ve İzmir'de sürekli denetim yapacaklarını belirtti.Tek belgeyle çok sayıda açılan salonların önüne geçilecekÇelen, salonların denetimlerinin tamamlanmasından sonra ağ oluşturacaklarını ve işletmeleri kayıt altına alacaklarını, eğitmenlerin çalışmalarını görebileceklerini, bazen bir eğitmenin beş ya da on salonda görüldüğünü, belgesiyle salon açan bir antrenörün aynı belgeyle on salon açmış gibi görüldüğünü, bu çalışmayla bunların önüne geçileceğini vurguladı.Denetimi yapılan salonlarla ilgili de çalışmalarının olduğunu belirten Çelen, işletmelerin girişlerine denetimlerin yapıldığını ifade eden belgeler yapıştıracaklarını, bunları gören vatandaşların her türlü denetimin yapıldığını anlayacağını kaydetti.