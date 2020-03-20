Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Merdiven altı temizlik ürünleri imalathanesine baskın: Ekipler şoke oldu - Haberler

Merdiven altı temizlik ürünleri imalathanesine baskın: Ekipler şoke oldu

İzmir'de korona virüsünden sonra krizi kazanca çevirmeye çalışan fırsatçılara göz açtırılmazken, Buca Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, yoğun talep gören temizlik ürünlerini uygunsuz koşullarda imal ederek ucuza satan merdiven altı imalathaneye baskın yapıldı.

20.03.2020 12:15 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:16
Merdiven altı temizlik ürünleri imalathanesine baskın: Ekipler şoke oldu
İzmir 'de korona virüsünden sonra krizi kazanca çevirmeye çalışan fırsatçılara göz açtırılmazken, Buca Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, yoğun talep gören temizlik ürünlerini uygunsuz koşullarda imal ederek ucuza satan merdiven altı imalathaneye baskın yapıldı. El sabunundan çamaşır suyuna kadar, bir depoda kürek ve maşrapalarla sağlıksız şekilde üretilen ürünlere imha edilmek üzere el konuldu.

Ülke genelinde artan korona virüsü vakalarına karşı İzmir'de tedbirler üst düzeye çıktı. Virüsle mücadele etmek için tüm hijyen önlemlerini en üst düzeye çıkaran vatandaşlar, market raflarındaki kolonya, antibakteriyel ürünler, kişisel bakım ürünleri ve temizlik ürünlerine akın etti.

Kirli maşrapalarla, kirli kovalarla, küreklerle yerlerde hazırlanmış

Piyasada yoğun talep gören ürünlerin denetimlerini arttıran Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise durumu fırsat bilerek merdiven altı temizlik ürünleri imal edilen bir depoya baskın düzenledi. Buca sınırları içinde üretim yerlerinden satış mağazalarına kadar kontrollerine aralıksız devam eden ekipler, Seyhan Mahallesi'ndeki sanayi sitesi içerisinde hiçbir sağlık önlemi alınmadan ve kimyasal test yapılmadan üretim yapılan imalathaneye müdahale etti. Depoda; bulaşık deterjanından sıvı sabuna, çamaşır deterjanlarından şampuana, vatandaşların en çok kullandığı temizlik ürünlerinin kirli maşrapalarla, kirli kovalarla, küreklerle yerlerde hazırlandığı tespit edildi.

İşletmecinin, hiçbir sağlık onayı ve kalite belgesi olmadan imal ettiği yüzlerce ürünü, özellikle İzmir'in dezavantajlı bölgelerindeki market ve işletmelere piyasa değerinin altında sattığı öğrenildi. Piyasadaki boşluktan faydalanan işletme hakkında cezai işlem başlatıldı. Sağlık Bakanlığı yetkileri tarafından hazırlanan tutanakla tüm ürünlere imha edilmek üzere el konurken, ruhsatsız işletme mühürlendi.

Normal şartlarda temizlik ürünlerinin steril ortamlarda ve alanında uzman mühendislerin istihdam edilerek imal edilmesi gerektiğini ifade eden yetkililer, ürünlerin ise ayrı ayrı testlerinin yaptırılıp onay alması halinde piyasaya sürülebileceğini belirtti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Buca Belediyesi, Zabıta, İzmir, Buca, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Haberler
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak Haberler
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Haberler
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu
İşte Türkiye’de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması Haberler
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
Gonca Vuslateri’den ’Karantinada cinsel ilişkiye girin’ tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz’e cevap Haberler
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
İtalya’da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi Haberler
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler Haberler
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler
Loading