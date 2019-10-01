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5'inci kattan merdiven boşluğuna düşen 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Gaziantep'in Araban ilçesinde 5'inci kattan merdiven boşluğuna düşen bebek hastaneye kaldırıldı. 1,5 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

01.10.2019 09:04

Gaziantep'in Araban ilçesinde 7 katlı apartmanın 5'inci katından merdiven boşluğuna düşen 1,5 yaşındaki bebek öldü.

Gaziantep'in Araban ilçesi Turgut Özal Mahallesi Pansiyon Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanın 5'inci katının merdiven boşluğunda oynayan 1,5 yaşındaki Muhammed Ali Cihan, dengesini kaybederek zemin kata çakıldı. Ağır yaralanan minik Muhammed, 112 Acil Servis ekiplerince Araban Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5'inci kattan merdiven boşluğuna düşen 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Muhammed Ali, Gaziantep, Araban, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR(2)
GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ:Anneler babalar çocukları bir an olsun yanlarindan ayırmasın herşey bir anda oluveriyor
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SAADET:Allah sabır versin ailesine. . . .
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