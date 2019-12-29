Haberler » 3. Sayfa » Merdiven demiri hırsızlarına suçüstü - Haberler

Merdiven demiri hırsızlarına suçüstü

Adıyaman'da, bir inşaatın merdivenlerinde yer alan demir çubukları keserek çalmaya çalışan 3 kişi polis ekiplerinin çalışmaları sonucu suçüstü yakalandı.

29.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:53 Merdiven demiri hırsızlarına suçüstü
'da, bir inşaatın merdivenlerinde yer alan demir çubukları keserek çalmaya çalışan 3 kişi polis ekiplerinin çalışmaları sonucu suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında Mehmet K'ye ait olan bir inşaata giren, A.Ç., G.C. ve O.Ç., isimli 3 kişi, burada bulunan inşaatın merdiven kısımlarındaki demirleri, demir kesme makasıyla kesmeye başladı. Vatandaşlar tarafından fark edilen olay polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda demirleri çalmak için kesen 3 kişi yakalandı. Şahıslar burada gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Atatürk Bulvarı, Mehmet K, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:06   SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Libya tezkeresi değerlendirmesi Açıklaması - Haberler
15:00   Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu - Haberler
15:00   Hafif ticari aracın çarptığı genç yaralandı - Haberler
15:00   İzmir'de silahlı dehşet - Haberler
14:59   Afganistan'da Taliban saldırısında: 27 ölü - Haberler
14:01   76 yaşındaki kadın çöken balkonla birlikte düştü - Haberler
13:24   AK Partili Saraç'ın sosyal medyadan yaptığı anketten Mansur Yavaş'a destek çıktı - Haberler
12:57   Karabük'te 6 eve giren hırsızlar televizyon, saat ve matkap çaldı - Haberler
12:46   Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Zehirlenip çukura atılan köpek can çekişerek öldü - Haberler
12:29   Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 mesaisi yoğun geçti! 19 ülkeyi ziyaret etti - Haberler
29.12.2019 15:11:14