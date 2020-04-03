Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Merdivenden düşen kadın öldü

Adana'da, evinin merdivenlerinden düşen 77 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

03.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:44
Adana 'da, evinin merdivenlerinden düşen 77 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ndeki 3 katlı müstakil evde yaşayan Fatma Dönmez, alt katta oturan oğlunun yanına gitmek için evden çıktığı sırada dengesini kaybederek merdivenlerden düştü.
Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Dönmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Merdivenden düşen kadın öldü

Kaynak: AA

Etiketler: Seyhan, Adana, Güncel

Haberin Videosu :

Merdivenden düşen kadın öldü
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Merdivenden düşen kadın öldü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Diyanet’ten cuma namazı için yeni karar: Her hafta bir camide kılınacak Haberler
Diyanet'ten cuma namazı için yeni karar: Her hafta bir camide kılınacak
Gazeteci Hakan Aygün sosyal medya paylaşımı sebebiyle gözaltına alındı Haberler
Gazeteci Hakan Aygün sosyal medya paylaşımı sebebiyle gözaltına alındı
Salgın önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi Haberler
Salgın önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi
Soylu’nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş’mış Haberler
Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu Haberler
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu Haberler
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu
Günün en acı fotoğrafı Türkiye’den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu Haberler
Günün en acı fotoğrafı Türkiye'den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı Haberler
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı

Son Dakika Güncel Haberleri

15:48: Tokyo Valisi'nden Japonya hükümetine "acil durum ilan edin" çağrısı - Haber 15:48: Kocaeli'de kaçak üretilen 5 bin maske ele geçirildi - Haber 15:48: Hollanda'da Kovid-19 vaka sayısı 15 bini aştı - Haber 15:48: Davutoğlu: Devlet yardım toplamaz, yardım eder; evi yakan krizi görmemeye başladıysanız sosyal... - Haber 15:47: KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Eşitlik içermeyen af teklifi ve belediyelere yasaklarla mı 'biz'... - Haber 15:35: Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak - Haber 15:15: Hakan Aygün sosyal medyadaki "Ey IBAN edenler" paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı - Haber 14:53: Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış - Haberler 14:37: Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu - Haber 14:09: Koronavirüs salgını önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi - Haber 13:36: Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi - Haber 13:21: Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı - Haber