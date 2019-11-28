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Merdivenden düşen kişi öldü

İzmir'in Konak ilçesinde merdivenden düşen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

28.11.2019 08:52 | Son Güncelleme: 28.11.2019 08:52Merdivenden düşen kişi öldü
'in ilçesinde merdivenden düşen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, semtinde yaşayan Mehmet Cüneyt Payzın, 23 Kasım Cumartesi günü akşam saatlerinde evine girdiği sırada merdivenden düşerek başından yaralandı.

Mehmet Cüneyt Payzın, durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Payzın, dün akşam yaşam mücadelesini kaybetti.
Mehmet Cüneyt Payzın'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Hatay, Konak, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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