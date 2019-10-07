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Merdivenden düştükten sonra fenalaşan çocuk öldü

Ordu'nun Korgan ilçesinde merdivenden düştükten sonra evde fenalaşan 8 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

07.10.2019 10:46Merdivenden düştükten sonra fenalaşan çocuk öldü
Ordu'nun Korgan ilçesinde merdivenden düştükten sonra evde fenalaşan 8 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Korgan İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Batuhan Artçı, Tepe Mahallesi'ndeki evinin merdiveninden düştü.
Artçı'nın bir süre sonra fenalaşması üzerine ailesi 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi evde yapılan çocuk, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
Artçı'nın cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Korgan, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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