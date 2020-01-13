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Merdivene düştü, ceketi sıkıştı, ekiplere zor anlar yaşattı

ANTALYA'da, yaya üst geçidindeki yürüyen merdivende dengesini kaybederek düşen alkollü Mehmet P.'nin ceketi de sıkıştı.

13.01.2020 22:42 | Son Güncelleme: 13.01.2020 22:42Merdivene düştü, ceketi sıkıştı, ekiplere zor anlar yaşattı

ANTALYA'da, yaya üst geçidindeki yürüyen merdivende dengesini kaybederek düşen alkollü Mehmet P.'nin ceketi de sıkıştı. Çevredekiler tarafından ceket çıkarılırken, Mehmet P. uzun uğraşlara rağmen yerden kalkmayınca sağlık ekiplerine verildi. Mehmet P., ekiplerin çabasıyla kaldırıldı.

Olay, saat 20.30 sıralarında ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşı Can K. ile bir süre alkol alan Mehmet P. evine gitmek için Yener Ulusoy Bulvarı'ndaki yaya üst geçidinden karşıya geçmek için yürüyen merdivene bindi. Mehmet P., ineceği sırada dengesini kaybederek düştü bu sırada da ceketi yürüyen merdivene sıkıştı. Mehmet P.'nin düştüğünü gören çevredekiler, çekerek kurtarmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayınca Mehmet P.'nin ceketi üstünden çıkarıldı. Mehmet P. yerden kalkmayınca sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kendine gelmeyen Mehmet P., ekiplere zor anlar yaşattı. Ekiplere küfür eden Mehmet P. kusmaya başladı. Mehmet P., uzun süren çabanın ardından yattığı yerde kaldırıldı.

Can K. "Arkadaşım düşmek üzereyken tutmaya çalıştım ancak başarılı olmadım. Ne olduğunu anlayamadım birden düşünce ceketi sıkıştı" dedi.

Çevredekilerinin yardımıyla ceketini alan Mehmet P., bir süre dinlendikten sonra arkadaşıyla olay yerinden uzaklaştı.



Muratpaşa, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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